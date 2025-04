Nel 2024 quasi dimezzate le notizie sul clima nei mass media italiani

Lo studio dell’Osservatorio di Pavia per Greenpeace rivela un forte calo di attenzione dei media italiani nei confronti della crisi climatica

Greenpeace Italia

«Il nostro report annuale evidenzia un allarmante calo d’attenzione dei principali media italiani nei confronti della crisi climatica, che nel complesso continua a perdere rilievo nell’agenda di quotidiani e TG da quando abbiamo iniziato il nostro monitoraggio nel 2022», dichiara Federico Spadini di Greenpeace Italia. «Al contempo, la presenza massiccia delle pubblicità di aziende inquinanti espone la stampa italiana al rischio di autocensura preventiva quando si tratta di tirare in ballo i responsabili del riscaldamento globale e di raccontare le soluzioni più efficaci per contrastarlo».

«Inoltre il nesso fondamentale fra transizione energetica e lotta alla crisi climatica risulta estremamente indebolito, con il rischio di oscuramento della necessità e dell’urgenza delle politiche per il clima, in un contesto in cui queste ultime sono costantemente messe in discussione dal governo Meloni», continua Spadini. «È necessario quindi rompere al più presto quel patto di potere fra aziende fossili, politica e media che impedisce al nostro Paese un vero impegno nella riduzione delle emissioni e nella transizione verso le energie rinnovabili».

La classifica di quotidiani e TG italiani più attenti al clima

Sulla base dei risultati dello studio su media e clima condotto dall’Osservatorio di Pavia, Greenpeace ha stilato anche la classifica dei principali quotidiani italiani per l’anno 2024. Fa meglio degli altri Avvenire, che tuttavia non totalizza la sufficienza (5,4 punti su 10). Seguono Corriere della Sera (3,2 punti) e Il Sole 24 Ore (3 punti). Fanalino di coda, a pari merito, la Repubblica e La Stampa (2,6 punti). La valutazione dei giornali si basa su cinque parametri: 1) quanto parlano della crisi climatica; 2) se citano i combustibili fossili tra le cause; 3) quanta voce hanno le aziende inquinanti e 4) quanto spazio concedono alle loro pubblicità; 5) se le redazioni sono trasparenti rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle aziende inquinanti.

Tra i telegiornali, invece, il TG5 è la testata con il maggior numero di notizie pertinenti la crisi climatica e anche quella che trasmette più notizie specificamente dedicate al tema. Il TG La7, invece, è quello che nel complesso ne trasmette meno.