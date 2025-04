Cina e Malaysia concordano di costruire una comunità strategica di alto livello dal futuro condiviso

La Cina e la Malaysia hanno formalizzato l’impegno a costruire una comunità strategica di alto livello dal futuro condiviso, rafforzando coordinamento politico, cooperazione economica e culturale, con focus su digitalizzazione, energia verde, infrastrutture e stabilità marittima nel Mar Cinese Meridionale.

Cina e Malaysia hanno concordato di costruire una comunità strategica di alto livello dal futuro condiviso, al fine di accelerare i rispettivi sforzi di modernizzazione e promuovere insieme la prosperità e la stabilità regionale e globale.

I due Paesi hanno annunciato venerdì l’intesa in una dichiarazione congiunta rilasciata in occasione della visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Malaysia.

Nella dichiarazione, Cina e Malaysia si impegnano a rafforzare il coordinamento strategico, approfondire le sinergie di sviluppo, consolidare i legami tra i popoli, preservare la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale, potenziare la cooperazione regionale e promuovere collaborazioni multilaterali.

La Malaysia ha ribadito il proprio fermo sostegno alla politica della “Cina unica”, riconoscendo il governo della Repubblica Popolare Cinese come unico legittimo governo di tutta la Cina, affermando che Taiwan è territorio inalienabile della Repubblica Popolare Cinese e impegnandosi a non sostenere in alcun modo la sua indipendenza.

Le parti hanno convenuto di porsi come apripista nella cooperazione regionale sulle nuove forze produttive di qualità e di integrare ulteriormente le loro strategie di sviluppo.

Concentrandosi su quattro aree chiave – economia digitale, economia verde, economia blu ed economia del turismo – entrambe le parti si impegnano ad ampliare la cooperazione economica futura, promuovere uno sviluppo integrato, coordinato e complementare, realizzare un’integrazione profonda delle catene industriali, delle catene del valore, delle catene dei dati e delle catene del talento, al fine di elevare ulteriormente il livello e la qualità della cooperazione Cina‑Malaysia.

I due Paesi hanno altresì deciso di costruire congiuntamente una catena industriale e di approvvigionamento sicura e stabile e di rafforzare la cooperazione in questo ambito.

Secondo la dichiarazione, la Malaysia accoglie con favore la partecipazione delle imprese cinesi alla costruzione della propria rete 5G. Entrambe le parti intendono esplorare, nella misura del possibile, opportunità di cooperazione nella filiera dei semiconduttori per garantire la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento.

I due Paesi hanno ribadito il loro impegno a potenziare la cooperazione nei trasporti ferroviari e nelle infrastrutture, contribuendo alla realizzazione della visione della Ferrovia pan‑asiatica.

La Cina ha dichiarato di accogliere con favore gli sforzi della Malaysia per promuovere i propri prodotti e ampliare le esportazioni verso il mercato cinese attraverso piattaforme come la China International Import Expo, la Global Digital Trade Expo e la China‑ASEAN Expo.

Per rinsaldare i legami tra i popoli, le due parti hanno convenuto di proseguire la ricerca congiunta sulla protezione del panda, auspicando nuovi progressi in questo settore.

Infine, per mantenere la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale, i due Paesi hanno concordato di risolvere eventuali controversie con mezzi pacifici, tramite consultazioni e negoziati amichevoli, riconoscendo che l’ingerenza di Paesi non direttamente interessati potrebbe risultare controproducente.

Xinhua – 17 aprile 2025

