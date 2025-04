Il Việt Nam e la Cina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per continuare ad approfondire il Partenariato Strategico Cooperativo Globale e promuovere la costruzione di una Comunità Việt Nam–Cina con un futuro condiviso di portata strategica, in occasione della visita di Stato del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, svoltasi dal 14 al 15 aprile 2025.

Dichiarazione congiunta tra la Repubblica Socialista del Việt Nam e la Repubblica Popolare Cinese sul proseguimento dell’approfondimento del Partenariato Strategico Cooperativo Globale e sulla promozione della costruzione della Comunità Việt Nam–Cina con un futuro condiviso di rilevanza strategica

1. Su invito del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam Tô Lâm e del Presidente della Repubblica Socialista del Việt Nam Lương Cường, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha compiuto una visita di Stato in Việt Nam dal 14 al 15 aprile 2025.

Durante la visita, il Segretario Generale e Presidente Xi Jinping ha tenuto colloqui con il Segretario Generale Tô Lâm e con il Presidente Lương Cường, oltre ad incontrare il Primo Ministro Phạm Minh Chính e il Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn.

In un clima di sincerità e amicizia, le due parti si sono reciprocamente informate sulle rispettive situazioni interne, hanno scambiato opinioni approfondite e raggiunto importanti consensi per continuare ad approfondire il Partenariato Strategico Cooperativo Globale, promuovere la costruzione di una Comunità Việt Nam–Cina con un futuro condiviso dall’elevato valore strategico, oltre a discutere questioni internazionali e regionali di comune interesse.

2. Le due parti hanno convenuto di promuovere con fermezza l’amicizia Việt Nam–Cina.

Esse hanno sottolineato che il Việt Nam e la Cina sono vicini di casa per vicinanza geografica, vicini nello spirito, con strette relazioni tra i popoli, governi simili e destini intrecciati. Sono buoni vicini, buoni amici, buoni compagni e buoni partner. Entrambi sono paesi socialisti guidati dai rispettivi Partiti Comunisti e si impegnano per la felicità dei propri popoli, per la prosperità delle rispettive nazioni e per la nobile causa della pace e del progresso dell’umanità.

Le due parti hanno ripercorso lo sviluppo delle relazioni bilaterali sin dall’istituzione dei rapporti diplomatici, avvenuta 75 anni fa. Il Việt Nam fu il primo paese del Sud‑Est asiatico a stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese, e allo stesso tempo la Cina fu il primo stato al mondo a riconoscere e a istituire relazioni diplomatiche con la Repubblica Democratica del Việt Nam, ora Repubblica Socialista del Việt Nam. Qualunque mutamento abbia interessato lo scenario mondiale, le due nazioni hanno sempre lottato fianco a fianco, sostenendosi nelle lotte per l’indipendenza nazionale e la liberazione, imparando l’una dall’altra e avanzando insieme lungo un percorso socialista con caratteristiche nazionali e verso la modernizzazione. Il Partito, lo Stato e il popolo del Việt Nam apprezzano e custodiscono con affetto il forte sostegno ricevuto dal Partito, dallo Stato e dal popolo cinese. Il sentimento di amicizia tradizionale – «la profonda relazione Việt Nam–Cina, compagni e fratelli» – coltivato da Hồ Chí Minh, Mao Zedong e dai leader delle generazioni passate, si è fatto progressivamente più solido, costituendo un patrimonio prezioso per i popoli di entrambi i paesi che va gelosamente ereditato, difeso e valorizzato.

Con l’ingresso in una nuova era, grazie all’orientamento strategico dei Segretari Generali Nguyễn Phú Trọng e Tô Lâm e del Segretario Generale e Presidente Xi Jinping insieme ai leader dei due Partiti e Stati, le relazioni Việt Nam–Cina hanno registrato notevoli progressi, in particolare dopo la dichiarazione di costruzione della Comunità con un futuro condiviso di portata strategica nel dicembre 2023. Oggi i legami tra i due paesi hanno raggiunto un nuovo stadio caratterizzato da: maggiore fiducia politica, cooperazione difesa‑sicurezza più sostanziale, collaborazione più profonda e concreta, solidi presupposti sociali, coordinamento multilaterale rafforzato, gestione e risoluzione più efficaci delle divergenze; la cooperazione strategica complessiva ha conseguito numerosi risultati importanti, recando benefici tangibili alle popolazioni di entrambi i paesi.

Considerati i cambiamenti nel contesto mondiale e storico, la Cina ha riaffermato il costante perseguimento di una politica di amicizia nei confronti del Việt Nam, riservando al nostro paese una priorità nella propria diplomazia di vicinato. Il Việt Nam ha ribadito la propria considerazione delle relazioni con la Cina come una politica coerente, un requisito imprescindibile e una priorità assoluta nella propria strategia estera di indipendenza, autosufficienza, multilateralismo e diversificazione: una scelta strategica condivisa.

Le parti hanno riconosciuto l’importanza di sostenersi vicendevolmente nel mantenere l’autonomia strategica e nel selezionare autonomamente un percorso di sviluppo che rispetti le specificità di ciascun paese; di attenersi costantemente alle direttive politiche dei rispettivi leader di vertice, di considerare lo sviluppo dell’altro come opportunità per il proprio, di sviluppare la relazione Việt Nam–Cina con uno sguardo strategico di lungo periodo, di incarnare il motto «buoni vicini, cooperazione a tutto tondo, stabilità duratura, sguardo prospettico», lo spirito dei «buoni vicini, buoni amici, buoni compagni, buoni partner» e delle «sei grandi direttrici». In occasione del 75° anniversario dei rapporti diplomatici, le due parti si impegneranno a proseguire nell’approfondire il Partenariato Strategico Cooperativo Globale, a rafforzare la Comunità Việt Nam–Cina con un futuro condiviso dal rilievo strategico, a elevare la cooperazione reciproca su basi di qualità superiore, a consolidare il coordinamento strategico, a portare benefici concreti ai popoli dei due paesi, a contribuire stabilmente allo sviluppo regionale e alla causa della pace e del progresso dell’umanità, creando un modello virtuoso nella costruzione di una comunità di destino comune per l’intera umanità.

3. Le due parti hanno riaffermato la necessità di sostenersi fermamente lungo il cammino verso il socialismo, conformemente alle rispettive condizioni nazionali.

La parte vietnamita ha calorosamente congratulato la Cina per il riuscito svolgimento delle “Due Sessioni” (le sedute dell’Assemblea Nazionale Popolare e del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese) e per i suoi risultati storici e i cambiamenti epocali nel suo sviluppo socio‑economico. Il Việt Nam ha sostenuto la Cina nella promozione complessiva del processo di ringiovanimento nazionale attraverso la modernizzazione in stile cinese, ritenendo che la continua riforma a tutto tondo, l’apertura e lo sviluppo di alta qualità della Cina apriranno nuove opportunità per il percorso di modernizzazione dei paesi in via di sviluppo, incluso il Việt Nam.

La parte vietnamita ha augurato e creduto che, sotto la salda guida del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese con Xi Jinping al vertice e ispirata dal Pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con caratteristiche cinesi per una Nuova Era, il Partito, il Governo e il popolo della Cina realizzeranno con elevata qualità gli obiettivi e i compiti del XIV Piano Quinquennale, costruiranno integralmente una grande potenza socialista moderna e conseguiranno con successo il secondo obiettivo centenario.

La parte cinese ha calorosamente congratulato il Việt Nam per il 95° anniversario della fondazione del Partito Comunista del Việt Nam e per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Socialista del Việt Nam. Ha valorizzato i risultati significativi del paese in quasi 40 anni di Đổi Mới (rinnovamento) e in quasi 15 anni di attuazione della “Piattaforma per la costruzione nazionale nel periodo di transizione al socialismo” (integrazione e sviluppo nel 2011). Il Việt Nam ha conseguito elevati tassi di crescita economica, ha migliorato in modo sostanziale il livello di vita della popolazione, si è profondamente integrato nella politica mondiale, nell’economia globale e nella civiltà umana, ha assunto importanti responsabilità internazionali e ha svolto un ruolo sempre più attivo nelle organizzazioni internazionali e nei forum multilaterali. La parte cinese ha augurato e creduto che, sotto la forte guida del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam guidato dal Segretario Generale Tô Lâm, il Partito, lo Stato e il popolo del Việt Nam realizzeranno con successo gli obiettivi e i compiti stabiliti dal XIII Congresso Nazionale del Partito, prepareranno bene e organizzeranno con successo il XIV Congresso Nazionale del Partito nel 2026, apriranno una nuova era di sviluppo, ed eleveranno il Việt Nam a potenza socialista con un popolo benestante, un paese forte, democratico, ugualitario e civilizzato. La Cina ha ribadito il proprio sostegno agli sforzi del Việt Nam per uno sviluppo prospero, il benessere della popolazione, un’economia forte, indipendente e autosufficiente, la promozione completa delle riforme, dell’industrializzazione, della modernizzazione, dell’integrazione internazionale, l’ampliamento delle relazioni estere e il ruolo crescente per la pace, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità regionale e mondiale.

4. Le due parti hanno convenuto sulla necessità di elevare la fiducia strategica a un livello superiore.

Le due parti hanno riaffermato che le direttive di alto livello, in particolare quelle di natura strategica impartite dai leader dei due Partiti e dei due Stati, svolgono un ruolo insostituibile e fondamentale nello sviluppo stabile e sano delle relazioni Việt Nam–Cina. Esse hanno concordato di continuare a rafforzare gli scambi di alto livello tra i due Partiti e i due Stati attraverso forme diversificate quali visite reciproche, invio di inviati speciali, linee dirette e scambio di missive. Hanno sottolineato l’importanza di comunicazioni tempestive sulle relazioni bilaterali tra i rispettivi Partiti e Stati, sulle questioni maggiori di interesse comune e sull’attuale situazione internazionale e regionale, al fine di garantire la corretta direzione dello sviluppo dei legami Việt Nam–Cina.

Entrambe le parti hanno altresì convenuto di promuovere appieno il ruolo speciale del canale partitico, di rafforzare ulteriormente i meccanismi di scambio e cooperazione tra i due Partiti, in particolare riunioni di alto livello e seminari teorici; di migliorarne l’efficacia tra le strutture centrali e le organizzazioni locali dei due Partiti, soprattutto nelle province di confine. Attraverso seminari teorici, cooperazione nella formazione del personale e scambi di delegazioni nel canale partitico, le due parti attueranno scambi completi su teoria ed esperienza pratica in materia di costruzione del Partito e governance nazionale, lavorando insieme per approfondire la comprensione reciproca del ruolo guida del Partito, promuovere la causa socialista nel contesto dei cambiamenti senza precedenti nel mondo, contribuendo così al rafforzamento del Partito e allo sviluppo del socialismo in entrambi i paesi.

Le due parti rafforzeranno gli scambi e la cooperazione amichevole tra l’Assemblea Nazionale del Việt Nam e l’Assemblea Nazionale Popolare della Cina, tra i governi dei due paesi, tra il Fronte di Patria del Việt Nam e la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese. Organizzeranno con cura la riunione del Comitato di Cooperazione Interparlamentare tra l’Assemblea Nazionale del Việt Nam e l’Assemblea Nazionale Popolare cinese, scambi amichevoli tra i comitati centrali del Fronte di Patria del Việt Nam e della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese e tra le organizzazioni delle province di confine.

Promuovendo il ruolo di coordinamento del Comitato Direttivo per la Cooperazione Bilaterale Việt Nam–Cina, indirizzeranno i ministeri, i settori e le località dei due paesi a promuovere la costruzione della Comunità Việt Nam–Cina con un futuro condiviso; approfondiranno la cooperazione in materia di sicurezza politica, istituiranno il meccanismo di dialogo strategico “3+3” su diplomazia, difesa e sicurezza pubblica tra Việt Nam e Cina a livello ministeriale e organizzeranno la prima conferenza ministeriale a tempo debito.

Continueranno a implementare efficacemente l’Accordo sul proseguimento dell’approfondimento della cooperazione tra i rispettivi ministeri degli Esteri; manterranno contatti regolari tra i vertici dei due ministeri, comprese la Consultazione Strategica a livello di Vice Ministro Permanente, la consultazione diplomatica annuale, intensificheranno gli scambi a livello dirigenziale, attueranno il piano di formazione del personale e faciliteranno il miglioramento delle sedi e delle condizioni abitative delle missioni diplomatiche; sosteranno inoltre l’avvio ufficiale del Consolato Generale del Việt Nam a Chongqing nella prima metà del 2025.

La parte vietnamita ha ribadito il proprio impegno alla politica “Una sola Cina”, riconoscendo che esiste un’unica Cina al mondo, che il Governo della Repubblica Popolare Cinese è l’unico legittimo rappresentante di tutta la Cina e che Taiwan è parte integrante del territorio cinese. Ha sostenuto lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto e la causa dell’unificazione della Cina, opponendosi fermamente a qualsiasi attività separatista che miri all’“indipendenza di Taiwan” e aderendo con coerenza al principio di non interferenza negli affari interni di altri paesi. La parte vietnamita non intrattiene relazioni di livello statale con Taiwan. Essa ha inoltre affermato che le questioni di Hong Kong, Xinjiang e Tibet sono affari interni della Cina, sostenendo Pechino nel mantenimento dello sviluppo stabile di tali regioni. La parte cinese ha espresso apprezzamento per queste posizioni del Việt Nam e si è detta pronta a sostenere il Việt Nam nel mantenimento della stabilità sociale, della sicurezza nazionale, dello sviluppo e dell’unità nazionale.

5. Le due parti hanno riaffermato la necessità di costruire un pilastro più sostanziale per la cooperazione in materia di difesa‑sicurezza nazionale.

La cooperazione in materia di difesa e sicurezza nazionale è uno dei pilastri delle relazioni Việt Nam–Cina, contribuendo in modo significativo a consolidare la fiducia strategica tra i due Partiti e i due Paesi. Le due parti hanno convenuto di rafforzare i meccanismi di cooperazione nei settori della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, della sicurezza interna, della Corte Suprema e della Procura Suprema, di intensificare gli scambi tra le rispettive autorità giudiziarie e di promuovere le seguenti forme chiave di collaborazione:

Aumentare gli scambi ad alto livello e a tutti i livelli tra i due eserciti; valorizzare il ruolo di organismi quali lo Scambio di Amicizia per la Difesa di Confine e il Dialogo Strategico di Difesa; potenziare gli scambi e la cooperazione tra gli eserciti in aree come lavoro politico, formazione del personale, ricerca strategica e studi congiunti; rafforzare la cooperazione nell’industria della difesa, nelle esercitazioni militari congiunte e nelle visite reciproche di unità navali; continuare ad ampliare la cooperazione in ambiti quali la logistica medica, il mantenimento della pace ONU e la sicurezza non tradizionale; approfondire la cooperazione di frontiera, rafforzare il coordinamento nella gestione dei confini, impiegare pattuglie congiunte terrestri, favorire l’instaurarsi di legami tra le guardie di frontiera dei due Paesi e intensificare gli scambi di amicizia nelle zone di confine; valorizzare il meccanismo di pattugliamento congiunto nel Golfo del Tonchino, attuare efficacemente le attività di pattugliamento navale congiunto, e approfondire il meccanismo d’interscambio tra marine e guardie costiere dei due Stati.

Rafforzare gli scambi di alto livello tra le forze di polizia; dare impulso ai meccanismi come la Conferenza Ministeriale sulla Prevenzione della Criminalità, il Dialogo Strategico sulla Sicurezza a livello di Vice‑ministero e il Dialogo sulla Sicurezza Politica a livello di Vice‑ministero; cooperare efficacemente nei campi della sicurezza, dell’intelligence, del contrasto al terrorismo e accelerare l’istituzione di una linea diretta tra i due Ministri della Pubblica Sicurezza; coordinare la prevenzione dei crimini transfrontalieri; approfondire la cooperazione tra il Ministero della Pubblica Sicurezza del Việt Nam e le agenzie di sicurezza e forze dell’ordine cinesi, incrementare l’azione congiunta nel contrasto al terrorismo, nella prevenzione delle frodi telefoniche, nella cybersicurezza, nei reati economici e nella tratta di esseri umani, nella gestione delle migrazioni e nell’arresto di latitanti all’estero; intensificare lo scambio di informazioni e di esperienze in materia di contrasto all’ingerenza, al separatismo, e nella prevenzione delle “rivoluzioni colorate” e della “evoluzione pacifica” da parte di forze ostili; estendere la collaborazione tra il Ministero della Pubblica Sicurezza del Việt Nam e il Ministero della Gestione delle Emergenze cinese; potenziare la cooperazione in ambito legale e giudiziario, attuando efficacemente il Memorandum d’Intesa sulla cooperazione tra il Ministero della Pubblica Sicurezza del Việt Nam e il Ministero della Giustizia cinese e tra i rispettivi Ministeri di Giustizia; organizzare entro l’anno la prima conferenza tra gli organi giudiziario-amministrativi delle province di confine, migliorare costantemente il meccanismo di supporto giudiziario e favorire l’apprendimento reciproco e lo scambio di pratiche in vista dell’edificazione di uno Stato di diritto socialista.

6. Le due parti hanno convenuto di considerare lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità da parte della Cina e lo sviluppo di nuove forze produttive da parte del Việt Nam come opportunità per costruire una struttura di cooperazione più ampia e completa.

Esse accelereranno il collegamento tra le strategie di sviluppo dei due Paesi, attueranno efficacemente il Piano di Cooperazione per integrare il quadro “Due Corridoi, Una Via” con l’Iniziativa “Belt and Road”; daranno priorità all’accelerazione dei collegamenti infrastrutturali ferroviari, stradali e ai valichi di confine.

Le due parti promuoveranno il ruolo del Comitato Congiunto Việt Nam–Cina per la Cooperazione Ferroviaria, attueranno efficacemente l’Accordo tra il Governo del Việt Nam e il Governo della Cina sulla cooperazione nella realizzazione di ferrovie a scartamento standard che collegano i due Paesi, e intensificheranno i collegamenti ferroviari a scartamento standard nelle aree di confine. La Cina è disponibile a collaborare con il Việt Nam nello studio e nella formazione tecnologica e delle risorse umane. Le parti hanno apprezzato l’approvazione da parte cinese dell’Assistenza Tecnica per avviare uno Studio di Fattibilità sulla ferrovia a scartamento standard Lào Cai–Hà Nội–Hải Phòng, hanno convenuto di darne presto inizio e di impegnarsi per l’avvio rapido dei lavori; accelereranno lo studio di un collegamento ferroviario Lào Cai–Hà Khẩu, creando le condizioni per un’immediata attuazione. Hanno accolto con favore la firma della Lettera Ufficiale di Assistenza per la pianificazione delle ferrovie a scartamento standard Đồng Đăng–Hà Nội e Móng Cái–Hạ Long–Hải Phòng.

Si sono impegnate a rafforzare la cooperazione in tecniche di costruzione stradale; hanno apprezzato l’avvio dei lavori sul ponte stradale sul Fiume Rosso nell’area Bát Xát (Việt Nam)–Ba Sai (Cina), accelerando la realizzazione di opere di traffico transfrontaliero al valico internazionale Thanh Thuỷ (Việt Nam)–Tianbao (Cina). Continueranno a valorizzare il ruolo del Comitato per la Gestione dei Valichi Terrestri Việt Nam–Cina, affretteranno la costruzione di valichi intelligenti nei punti doganali e di corridoi dedicati al trasporto merci nelle aree dei cippi 1088/2–1089 e 119–1120 del valico internazionale Hữu Nghị (Việt Nam)–Youyi Guan (Cina), estendendo questo modello ad altri valichi aventi i requisiti, come quello Móng Cái–Dongxing, e potenzieranno la “connettività morbida” con dogane smart; sosterranno una maggiore cooperazione nel trasporto stradale, aereo e ferroviario; provvederanno all’aggiornamento dell’Accordo Ferroviario di Confine, svilupperanno il trasporto ferroviario internazionale Việt Nam–Cina, ripristineranno il trasporto passeggeri internazionale, apriranno ulteriori rotte ferroviarie transfrontaliere, agevoleranno le operazioni di ispezione, di quarantena e le procedure di import-export presso i valichi ferroviari. Compatibilmente con le regole su orari di decollo e atterraggio, creeranno le condizioni per estendere e aggiungere slot di volo tra le compagnie aeree, incoraggeranno il ripristino e l’apertura di nuove rotte in base alla domanda di mercato. Le parti accolgono la possibilità che le compagnie vietnamite impieghino velivoli commerciali cinesi in varie forme e sostengono un’ulteriore consolidazione della cooperazione nel settore dell’aviazione civile cinese.

Rafforzare i legami strategici tra le economie collegando strategie regionali come l’area della Grande Baia Guangdong–Hong Kong–Macao e la Regione del Delta del Fiume Azzurro, estendendo il corridoio economico “Due Corridoi, Una Via” verso Chongqing. Le parti incoraggiano e sostengono aziende tecnologicamente avanzate e prestigiose a investire reciprocamente, creando un contesto commerciale equo e favorevole. Salutando la cooperazione nel campo della ricerca e dell’applicazione della tecnologia 5G, intendono potenziare la collaborazione in settori emergenti quali intelligenza artificiale, energie pulite, sviluppo verde ed economia digitale. Promuoveranno il ruolo del gruppo di lavoro per uno “schema pilota di zona di cooperazione economica transfrontaliera Việt Nam–Cina” e valuteranno l’attuazione sperimentale di un modello di cooperazione economica transfrontaliera, costruendo catene industriali e di fornitura sicure e stabili. Entrambe le parti approfondiranno lo scambio di esperienze sulla riforma e gestione delle imprese statali e coopereranno nella formazione delle risorse umane. Potenzieranno il gruppo di lavoro per la cooperazione finanziaria e monetaria, aumenteranno lo scambio di informazioni e best practice su politiche e riforme, implementeranno la collaborazione al dettaglio tramite codici QR, considereranno l’espansione dei pagamenti in valute locali e rafforzeranno la prevenzione del rischio finanziario. Esploreranno la cooperazione nel settore dei minerali chiave secondo le normative e le politiche industriali di ciascun paese. Accelereranno la realizzazione dei progetti Campus 2 dell’Accademia di Medicina Tradizionale del Việt Nam, del Palazzo dell’Amicizia Việt Nam–Cina e di altre iniziative di utilità sociale.

Le parti hanno convenuto di sfruttare il Partenariato Economico Regionale Globale (RCEP) e la Zona di Libero Scambio ASEAN–Cina (ACFTA) per sviluppare un commercio bilaterale equilibrato; dare impulso al Gruppo di Lavoro per la Facilitazione degli Scambi e al Gruppo di Lavoro per la Cooperazione nell’E‑commerce, continuando a valorizzare il potenziale commerciale e a promuovere la cooperazione digitale tra imprese. Attraverso il dialogo e la consultazione, risolveranno le controversie commerciali e allargheranno ulteriormente lo spazio di collaborazione tra le aziende di entrambi i paesi.

Le parti hanno salutato la firma di protocolli per le esportazioni vietnamite in Cina di prodotti quali peperoncino, frutto della passione, nidi di rondine grezzi e puliti, crusca di riso. La Cina sta predisponendo le procedure per autorizzare ufficialmente l’importazione di agrumi vietnamiti e di piante medicinali. Il Việt Nam accelererà l’importazione di storioni dalla Cina. Entrambe le parti rafforzeranno la cooperazione doganale, amplieranno l’esportazione dei prodotti di punta e attueranno correttamente il piano di mutuo riconoscimento per gli “Operatori Economici Autorizzati” (AEO) e il meccanismo “sportello unico”. La Cina ha incoraggiato il Việt Nam a organizzare attività di promozione commerciale e campagne di marketing dei marchi vietnamiti in Cina e faciliterà l’apertura di ulteriori uffici di promozione commerciale vietnamiti a Haikou (Hainan) e in altre località. Le parti coordineranno il miglioramento dell’efficienza delle procedure doganali ai valichi, ai punti di passaggio e nei mercati di confine per alleggerire le pressioni sulle operazioni straordinarie.

Continueranno a promuovere il ruolo del Comitato Congiunto Việt Nam–Cina per la Cooperazione Agricola e del Comitato Congiunto per la Pesca nel Golfo del Tonchino, incentivando una cooperazione concreta in ambiti quali l’agricoltura ad alta tecnologia, la lavorazione intensiva dei prodotti, la sicurezza alimentare e il controllo delle malattie. Le parti hanno concordato di discutere e firmare a breve un accordo per la cooperazione ittico‑marittima nel Golfo del Tonchino e di attuare iniziative congiunte per la tutela delle risorse marine. Metteranno in pratica l’accordo per istituire una linea diretta per la gestione degli incidenti ittici imprevisti nelle acque Việt Nam–Cina e l’intesa sulla cooperazione nella ricerca e salvataggio marittimo.

Potenzieranno la cooperazione nella lotta all’inquinamento ambientale, in particolare quello atmosferico urbano; rafforzeranno la collaborazione nella prevenzione e mitigazione dei disastri, nella risposta ai cambiamenti climatici, nella gestione delle risorse idriche e della meteorologia, scambiando dati idrologici durante la stagione delle piogge e intensificando la cooperazione nella gestione integrata delle acque. Si impegneranno a fare della cooperazione scientifica e tecnologica un nuovo punto di forza delle relazioni bilaterali, valutando progetti congiunti in ambiti quali intelligenza artificiale, semiconduttori ed energia nucleare. Attueranno l’accordo sulla cooperazione scientifico‑tecnica, valorizzeranno il Comitato Congiunto per la Cooperazione in Scienza e Tecnologia, approfondendo l’allineamento delle politiche in scienza, tecnologia e innovazione, e avvieranno studi congiunti su sanità, farmaceutica, prevenzione e mitigazione dei disastri, energie pulite e agricoltura verde. Rafforzeranno la collaborazione nella formazione scientifica e tecnologica, promuovendo il trasferimento tecnologico e l’imprenditoria innovativa. Sosteranno progetti di ricerca e sviluppo e scambi di personale tra istituti di ricerca e imprese dei due paesi. Intensificheranno la cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza nucleare e di standardizzazione; valuteranno l’avvio di progetti nel settore dell’energia nucleare; continueranno ad applicare efficacemente l’accordo sulla cooperazione in materia di proprietà intellettuale e considereranno la protezione reciproca di indicazioni geografiche. Proseguiranno gli scambi e la cooperazione in sanità, gestione della salute, prevenzione e controllo delle malattie infettive e medicina tradizionale.

7. Le due parti devono lavorare insieme per consolidare la base sociale della comunità Việt Nam‑Cina con un futuro condiviso.

Le due parti hanno riaffermato la necessità di considerare il 75º anniversario delle relazioni diplomatiche e l’Anno 2025 dello Scambio Umanistico Việt Nam‑Cina come un’occasione per organizzare adeguatamente attività di scambio umanistico che leghino concretamente le nostre comunità, toccando i cuori delle persone e producendo risultati tangibili per rafforzare la base sociale del nostro rapporto. Occorre sfruttare appieno le “risorse rosse” negli scambi tra i due Partiti. La Cina ha invitato i giovani vietnamiti a visitare il Paese per partecipare al programma “Viaggio rosso giovanile: ricerca e studio”, al fine di accrescere la comprensione reciproca e l’amicizia tra i nostri popoli, in particolare tra le nuove generazioni.

Le parti hanno sottolineato che gli organi di comunicazione di entrambi i Partiti dovrebbero intensificare le campagne di informazione e di educazione sulla tradizionale amicizia e sulla cooperazione strategica complessiva Việt Nam‑Cina. Occorre potenziare la collaborazione tra agenzie stampa, media, case editrici e broadcaster. Le due parti hanno concordato di attuare efficacemente il memorandum d’intesa tra le rispettive autorità di regolamentazione sui media digitali, promuovendo la cooperazione nella traduzione e distribuzione delle migliori opere audiovisive di entrambe le nazioni e favorendo il progetto di traduzione delle opere classiche vietnamite e cinesi.

Si sosterranno le amministrazioni locali di entrambi i Paesi, in particolare le province di confine, nel promuovere scambi e cooperazione, valorizzando i risultati di meccanismi come l’incontro primaverile tra i Segretari di Partito delle province di Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang e il Segretario del Partito di Guangxi, nonché la conferenza annuale tra i Segretari di Partito di Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu e il Segretario di Yunnan. Si incrementeranno gli scambi tra organizzazioni di massa quali sindacati, unioni delle donne, organizzazioni giovanili, e tra località gemellate. Si continueranno a organizzare regolarmente attività consolidate come l’Incontro di Amicizia giovanile Việt Nam‑Cina, il Forum dei Popoli Việt Nam‑Cina e il Festival delle Popolazioni di Confine.

Le parti si impegneranno ad attuare concretamente il piano di cooperazione culturale e turistica 2023–2027 tra le autorità competenti dei due Paesi, incoraggiando le organizzazioni culturali e le compagnie artistiche a intraprendere scambi e progetti comuni. Il Việt Nam sostiene il Centro Culturale Cinese con sede ad Hà Nội nelle sue attività; la Cina accoglie con favore la prossima apertura di un Centro Culturale Vietnamita a Pechino. Si intensificherà lo scambio di informazioni e il coordinamento delle politiche turistiche, sviluppando itinerari congiunti, creando pacchetti turistici integrati e favorendo uno sviluppo sano del settore. Si migliorerà la gestione della zona paesaggistica delle cascate Bản Giốc (Việt Nam)–Detian (Cina), facilitando le visite transfrontaliere dei turisti.

Le parti hanno concordato di dare piena attuazione all’accordo sulla cooperazione educativa Việt Nam‑Cina, potenziando gli scambi tra insegnanti, studenti e ricercatori. La Cina accoglie e incoraggia un maggior numero di studenti vietnamiti meritevoli a studiare e condurre ricerche in Cina, e continuerà a offrire borse di studio per corsi universitari. Si approfondirà la cooperazione nella formazione professionale; si promuoveranno l’insegnamento e gli scambi linguistici, organizzando corsi di preparazione per insegnanti di cinese, e attuando il programma di borse di studio per insegnanti internazionali di lingua cinese. Si valorizzeranno il ruolo dell’Istituto Confucio dell’Università di Hà Nội e del concorso “Ponte cinese” per intensificare la cooperazione educativa. Infine, si rafforzeranno gli scambi tra università, istituti superiori e centri di ricerca di entrambi i Paesi.

8. Le due parti hanno concordato di intensificare il coordinamento strategico multilaterale.

Le due parti hanno riaffermato l’impegno a rafforzare il coordinamento e la cooperazione multilaterale in linea con il proposito di costruire una Comunità Việt Nam‑Cina con un futuro condiviso di rilevanza strategica. Quest’anno ricorre l’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. Entrambi i Paesi hanno ribadito la fermezza nel difendere il sistema internazionale con l’ONU al suo centro, l’ordine internazionale fondato sul diritto internazionale, nonché nell’osservare i “Cinque Principi della Coesistenza Pacifica” e le norme fondamentali delle relazioni internazionali sancite dalla Carta delle Nazioni Unite. Il Vietnam ha congratulato la Cina per la riuscita commemorazione del 70° anniversario della proclamazione dei Cinque Principi. Di fronte a un contesto internazionale incerto e instabile, le parti si impegneranno a sostenere il multilateralismo, a difendere congiuntamente l’equità e la giustizia internazionali e gli interessi comuni dei Paesi in via di sviluppo; a mantenere la solidarietà nella comunità internazionale e a promuovere i valori universali di pace, sviluppo, equità, giustizia, democrazia e libertà; a sostenere un mondo multipolare ordinato e una globalizzazione inclusiva, generando benefici comuni e orientando la governance globale verso modelli più equi e sostenibili. Le parti hanno sottolineato la comune opposizione all’egemonia e alla politica di potenza, all’unilateralismo in tutte le sue forme e a ogni azione che metta a repentaglio la pace e la stabilità regionale.

Le parti hanno inoltre convenuto di promuovere la cooperazione nell’ambito di iniziative e visioni strategiche di ampio respiro, come la costruzione di una Comunità con un Futuro Condiviso per l’Umanità, l’Iniziativa Globale per lo Sviluppo, l’Iniziativa Globale per la Sicurezza e l’Iniziativa Globale per la Civiltà, rispondendo insieme alle sfide mondiali. Esse si sono dette pronte a realizzare congiuntamente le attività previste dall’Iniziativa Globale per la Civiltà, a promuovere gli scambi culturali e a rafforzare il legame emotivo tra i due popoli. Sarà attuato il memorandum d’intesa sulla cooperazione nello sviluppo delle risorse umane nell’ambito dell’Iniziativa Globale per lo Sviluppo, e saranno messi in pratica i documenti di cooperazione per sostenere l’Iniziativa Globale per lo Sviluppo e garantire una connettività di qualità con l’Iniziativa Belt and Road. Le due parti sosterranno la connettività tra la Cina e i Paesi della sottomissione del Mekong.

Si rafforzerà il coordinamento e la cooperazione nei meccanismi multilaterali quali le Nazioni Unite, il Forum di Cooperazione Economica Asia‑Pacifico (APEC), l’Incontro Asia‑Europa (ASEM), l’Associazione delle Nazioni del Sud‑Est Asiatico (ASEAN), accordandosi per sostenersi a vicenda nelle candidature a organismi internazionali. Il Vietnam attribuisce grande importanza al ruolo strategico dei BRICS nella solidarietà tra economie emergenti, è pronto a valutare lo status di “Paese partner” dei BRICS e desidera intensificare la cooperazione con l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

Le parti hanno preso atto delle restrizioni commerciali e hanno riaffermato il loro impegno a mantenere un sistema di commercio multilaterale aperto, trasparente, inclusivo e non discriminatorio, con l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) al centro e un’architettura basata su regole, promuovendo una globalizzazione economica aperta e vantaggiosa per tutti.

Si lavorerà insieme per realizzare pienamente l’“Iniziativa quadro per la cooperazione internazionale in materia di commercio, economia digitale e sviluppo verde”; per promuovere l’attuazione qualitativa del Partenariato Economico Regionale Globale (RCEP) e accogliere favorevolmente la candidatura della Regione amministrativa speciale di Hong Kong a farne parte. Il Vietnam sostiene l’adesione della Cina al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans‑Pacific Partnership (CPTPP) secondo le procedure previste. Le parti hanno sottolineato l’importanza della cooperazione nella lotta alla criminalità informatica, accolto l’adozione da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU della “Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica” e invitato tutti i Paesi a firmarla e ratificarla rapidamente. La Cina ha espresso sostegno al Vietnam nell’organizzazione della cerimonia di firma della Convenzione a Hà Nội nel 2025. Il Vietnam appoggia la candidatura della Cina per ospitare il vertice APEC 2026, e la Cina sostiene l’organizzazione da parte del Vietnam del vertice APEC 2027, impegnandosi a coordinarsi strettamente per garantirne il successo.

Le parti hanno ribadito l’importanza di mantenere la pace e la sicurezza nella regione Asia‑Pacifico e di promuovere insieme una cooperazione regionale aperta. La Cina sostiene l’ASEAN nella costruzione di una Comunità unita, inclusiva, resiliente e in crescita, ne tutela il ruolo centrale nell’architettura regionale in evoluzione, e si dice pronta a collaborare con gli Stati membri per promuovere l’iniziativa delle “Cinque Case Comuni” – pace, sicurezza, prosperità, bellezza e amicizia. Esse accelereranno la firma e l’attuazione della versione 3.0 dell’ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA 3.0), mirando a un’integrazione economica regionale di livello superiore. Infine, continueranno il coordinamento per promuovere la Cooperazione Lancang‑Mekong (MLC) e lo sviluppo economico nella Grande Regione del Mekong (GMS), realizzando la visione di un sub‑regione prospera, sostenibile e inclusiva; e garantiranno l’organizzazione del 5° Vertice dei Capi di Stato MLC e del 10° Vertice dei Ministri degli Esteri MLC nel 2025, con il Vietnam co‑presidente per il biennio 2026‑2027.

Le parti hanno affermato che la tutela dei diritti umani è causa comune dell’umanità e deve tenere conto delle specificità nazionali. Si sono dette pronte a cooperare nel settore dei diritti umani in piena uguaglianza e rispetto reciproco, a rafforzare il dialogo internazionale e a promuovere un’agenda globale dei diritti umani sana, opponendosi con fermezza alla “politicizzazione”, all’“uso strumentale” e al doppio standard sui diritti umani, nonché agli abusi di questi ultimi come pretesto per interferire negli affari interni di Stati sovrani.

9. Le due parti hanno concordato di gestire e risolvere adeguatamente le divergenze, salvaguardando nel contempo le relazioni di amicizia complessive tra Việt Nam e Cina.

Le due parti hanno condotto colloqui sinceri e schietti sulle questioni marittime, sottolineando la necessità di una migliore gestione e di una risoluzione attiva delle divergenze legate al mare, nonché della collaborazione per mantenere la pace e la stabilità nel Mare Orientale (Mar Cinese Meridionale). Le parti hanno convenuto di attenersi ai principali orientamenti comuni raggiunti dai massimi leader dei due Partiti e dei due Paesi; di perseverare in consultazioni amichevoli per individuare soluzioni fondamentali e durature, accettabili per entrambe le parti e conformi all’Accordo sui principi fondamentali che guida la risoluzione delle questioni marittime tra Việt Nam e Cina, nonché al diritto internazionale, in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS). Esse si sono impegnate a non adottare alcuna misura che possa complicare la situazione o estendere le controversie, e a collaborare per mantenere la stabilità in mare. Hanno inoltre deciso di intensificare le trattative per la delimitazione delle aree marittime al di là dello sbocco del Golfo del Tonchino e per la cooperazione allo sviluppo congiunto in mare, al fine di conseguire presto progressi sostanziali; di attuare con sollecitudine la cooperazione in zone meno sensibili; e di rafforzare la collaborazione nella ricerca e nel soccorso in mare.

Le parti hanno promesso di far avanzare pienamente e in modo efficace l’attuazione della Dichiarazione sulle Condotte delle Parti nel Mare Orientale (DOC) e, mediante consultazioni e consenso, di giungere al più presto a un Codice di Condotta sostanziale ed efficace nel Mare Orientale (COC), in conformità al diritto internazionale, ivi compresa la UNCLOS del 1982.

Le due parti hanno concordato di valorizzare adeguatamente i ruoli del Comitato Congiunto per le Frontiere Terrestri e del Comitato per la cooperazione nella gestione dei valichi di frontiera terrestre tra Việt Nam e Cina; di continuare a promuovere l’attuazione efficace dei tre strumenti giuridici relativi alla frontiera terrestre Việt Nam‑Cina e dei relativi accordi; di potenziare la gestione delle aree di confine; di agevolare l’apertura e l’ammodernamento dei valichi di frontiera; nonché di proseguire l’efficace applicazione dell’accordo sul transito delle imbarcazioni nell’area di libera navigazione alla foce del fiume Bắc Luân/Beilun.

10. Le due parti hanno convenuto di attuare efficacemente i documenti di cooperazione firmati durante la visita.

Durante la visita, le due parti hanno sottoscritto documenti di cooperazione nei seguenti ambiti: connettività stradale e ferroviaria, ispezione doganale e quarantena, commercio di prodotti agricoli, difesa nazionale, scienza e tecnologia, cultura, sport, istruzione, welfare sociale, risorse umane, media e cooperazione tra località.

11. Le due parti hanno convenuto che la visita di Stato in Việt Nam del Segretario Generale del Partito e Presidente della Cina, Xi Jinping, è stata un grande successo e ha segnato una tappa significativa nella storia delle relazioni tra i due Partiti e i due Paesi. Essa ha contribuito in modo importante a promuovere l’antica amicizia Vietnam–Cina, a far progredire la costruzione di una Comunità Vietnam–Cina con futuro condiviso di rilevanza strategica nel nuovo contesto, e a sostenere pace, stabilità, prosperità e sviluppo nella regione e nel mondo. I due Partiti e i popoli di entrambi i Paesi hanno espresso sincera soddisfazione per i risultati conseguiti.

Il Segretario Generale del Partito e Presidente della Cina, Xi Jinping, ha rivolto un sentito ringraziamento al Segretario Generale del Partito vietnamita Tô Lâm, al Presidente di Stato Lương Cường, agli altri vertici del Partito e dello Stato vietnamiti e al popolo del Vietnam per il caloroso, rispettoso e amichevole accoglimento, e ha cordialmente invitato Tô Lâm e Lương Cường a recarsi presto in visita in Cina. Il Segretario Generale Tô Lâm e il Presidente di Stato Lương Cường hanno ringraziato e accolto con gioia tale invito.

Hà Nội, 15 aprile 2025

Giulio Chinappi – World Politics Blog