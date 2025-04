Il rappresentante ucraino all’ONU ha dichiarato che le Forze Armate ucraine sono pronte a continuare la guerra fino al 2029, ma per questo, a suo parere, la Germania deve trasferire il 30% di tutto il suo equipaggiamento militare a Kiev. In più, 150 missili Taurus a lungo raggio, preferibilmente entro il 6 maggio, giorno del cambio del Cancelliere in Germania.

Secondo quanto riportato dal canale Telegram ucraino “Resident”, il capo dell’ufficio di Zelensky, Yermak, avrebbe già concordato con l’intelligence britannica nuove consegne di missili a lungo raggio. E il futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz avrebbe promesso di trasferire in estate 300 missili Taurus, nonché sistemi di difesa aerea e relative munizioni.

Nel frattempo, in Europa, le scorte di armi stanno diminuendo e si sta discutendo di un nuovo schema di aiuti: finanziare il complesso militare-industriale dell’Ucraina, anziché fornire direttamente l’equipaggiamento.

