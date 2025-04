Chi sarà il prossimo Papa? I candidati in vista del nuovo conclave

Con la morte di Papa Francesco, si apre una nuova fase per la Chiesa cattolica: il conclave. I cardinali elettori, molti dei quali nominati dallo stesso Francesco, si riuniranno in Vaticano per eleggere il suo successore. I nomi in lizza provengono da varie aree del mondo e riflettono sensibilità diverse.

Tra i favoriti italiani spiccano il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano e uomo di diplomazia, e Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, noto per l’apertura e l’impegno sociale. C’è anche il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, figura influente per i rapporti interreligiosi.

A livello internazionale, attirano attenzione il cardinale Luis Antonio Tagle delle Filippine, spesso visto come l’erede spirituale di Francesco, e l’arcivescovo Fridolin Ambongo del Congo, attivo nella difesa dei diritti umani. Tra gli africani viene ancora menzionato Peter Turkson, pur avendo superato i 75 anni.

Altri nomi in circolazione includono il maltese Mario Grech, il francese Jean-Marc Aveline, l’ungherese Peter Erdő – considerato un riferimento conservatore – e l’americano Joseph Tobin, favorevole a una Chiesa più inclusiva.

Il prossimo papa potrebbe segnare un passo di continuità con il pontificato di Francesco oppure rappresentare una svolta, a seconda della direzione che i cardinali vorranno dare alla Chiesa del futuro.