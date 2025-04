Il missile russo che può distruggere Starlink

Foto Wikimedia

FORBES HA SCOPERTO CHE LA RUSSIA POSSIEDE UNA SUPER ARMA IN GRADO DI DISTRUGGERE I SATELLITI STARLINK



Il quotidiano riporta che Mosca starebbe testando il missile antisatellite Nudol. L’arma è già stata utilizzata per distruggere un vecchio satellite sovietico in orbita terrestre bassa e, in teoria, potrebbe essere utilizzata per distruggere gli oltre 7.000 satelliti di SpaceX.

Secondo Forbes, la Russia starebbe valutando la possibilità di dotare i missili Nudol di testate nucleari. Tali missili sono in grado di minacciare l’intero gruppo americano in orbita bassa: i satelliti Starlink e i dispositivi Planet Labs che tracciano i movimenti delle truppe russe.

Si parla anche di un nuovo sistema in fase di sviluppo chiamato Kalinka, un tipo di arma in grado di intercettare e disturbare i segnali Starlink.

Molto probabilmente si tratta semplicemente di un ulteriore riscaldamento prima di un pacchetto occidentale di sanzioni contro le forze aerospaziali russe o qualcosa di simile, anche se nessuno ha mai dubitato della potenza delle armi russe.

