OCCIDENTE: NAZIONALISMO/SUPREMATISMO

Nel corso dell’incontro con il Presidente USA la presidente del consiglio italiano ha ripreso il termine di “nazionalismo occidentale” coniato a suo tempo dal “guru” conservatore Anthony J. Costantini in un articolo apparso sul sito “Politico” il 4 settembre 2023.

Il tema è stato ripreso in un articolo di Mauro Ricciardi pubblicato il 19 aprile 2025 sul “Manifesto”.

Giustamente Ricciardi giudica l’utilizzo di questa frase come momento di superamento del “nazionalismo classico” (interpretazione adottata anche dai quotidiani mainstream) aggiungendo che non si tratta semplicemente di “spazio geografico” ma della supremazia di una “civilization” che in nome di un primato – appunto – di un “suprematismo” punta ad un disegno egemonico.

Almeno a giudizio di chi scrive questa nota il modello modello ispiratore di questo disegno egemonico sarebbe rappresentato prima ancora che dalla logica mercantilistica dei dazi o dalle idee di deportazione dei migranti dall’iniziativa di Trump che sta puntando a ridurre l’insegnamento universitario nel canale del suo “pensiero unico”: un disegno molto più ampio -ad esempio – del nazionalismo da cortile di Orban cui guarda la Lega italiana (o almeno una sua parte).

Questo progetto di “nuova egemonia” è ben inserito nella crisi delle democrazie liberali e si concretizza attaccando direttamente:

1)le organizzazioni sovranazionali attraverso la propugnazione di rapporti diretti fra il centro dell’Impero e i singoli Stati;

2) la logica dei diritti così come è stata portata avanti nel secondo dopoguerra, pur tra avanzate e scarti e magari con qualche abbaglio storico come quello seguito alla caduta del muro di Berlino con relativa proclamazione della “fine della storia”.

La proposta neo-imperiale degli USA (che vagheggia anche il superamento definitivo della globalizzazione prevedendo una conformazione dell’assetto globale tra “imperi” concorrenti) si insinua nelle pieghe del vero fallimento : quello delle Organizzazioni sovranazionali (ONU in primis) incapaci di garantire quel nesso inscindibile tra pace e diritti che forse si dovrebbe considerare quale principio etico prima ancora che come fatto giuridico.

Il tema della guerra ha sempre accompagnato la storia ed oggi emergono situazioni che sembrano spostare i termini di riferimento su cui si era mosso il pensiero prevalente dopo la conclusione della seconda guerra mondiale e sulla base del quale, pace e universalismo dei diritti, si era pensato comunque di impiantare un nuovo ordine mondiale.

Un nuovo ordine mondiale all’interno del quale si palesavano contraddizioni che pure si era pensato di poter comunque affrontare pur dovendo fare i conti con ritardi storici su temi come quelli fondamentali della discriminazione sessuale e del razzismo che da più parti anche nelle democrazie giudicate piùà avanzate e mature erano ancora considerati dentro logiche di suprematismo difficili da scardinare (logiche di suprematismo evidentemente non scardinate dalla globalizzazione post-caduta del Muro).

Dalla situazione attuale emerge un quadro che sembra essere quello che ci fa pensare a un “ritorno all’indietro” proprio sul terreno della violazione dei basilari (un tempo giudicati “non contrattabili”) diritti umani: l’idea di un “suprematismo di civiltà” a partire da un imprecisato “Occidente” significa proprio questo, elevare il proprio egoismo a dominio sugli altri considerati inferiori.

Un ritorno all’indietro che vediamo nell’indiscriminato utilizzo della forza verso gli inermi ,nel ritorno ad una concezione della “distruzione totale” del presunto “altro”, nel ritorno al pieno riconoscimento della logica “amico/nemico” della quale si era vanamente cercato di proclamare l’inattualità.

Forse si potrebbe ripartire superando il peso del passato e riflettendo sul nesso “pace/diritti, etico/giuridico” per una ridefinizione dei principi dell’universalità opponendoci a una vera e propria “restaurazione del primato dei colonizzatori”.

Una restaurazione attuata nel senso radicale di affermazione di un primato che si basa un dominio tecnocratico figlio di una visione assolutamente assolutistica.

La visione assolutistica del “primato della politica” rimane il pericolo maggiore che sta correndo l’umanesimo in questa fase così tormentata.