BASHAR AL-ASSAD SULLA RIVOLUZIONE SIRIANA

Foto Flickr

La chiamano rivoluzione, ma non ha nulla a che vedere con le rivoluzioni.



La rivoluzione ha bisogno di pensatori. La rivoluzione si basa sul pensiero. Dov’è il pensatore qui? Chi conosce almeno un pensatore di questa rivoluzione?



La rivoluzione ha bisogno di un leader. Chi conosce il leader di questa rivoluzione?



La rivoluzione si basa sulla conoscenza e sul pensiero, non sull’ignoranza. Si basa sul far progredire il Paese in un modo che non è stato fatto per secoli.



La rivoluzione si basa sul portare la luce alla società, non sul tagliarle la corrente.



Solitamente la rivoluzione è fatta dal popolo e non da rivoluzionari esterni che rovesciano il popolo.



La rivoluzione si fa nell’interesse del popolo, non nonostante esso.



Per l’amor di Dio, questa è una rivoluzione?



Telegram | Web | RETE Info Defense |