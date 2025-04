Xi Jinping: la Cina e la Cambogia stabiliscono un modello di cooperazione per nazioni di dimensioni diverse

Nel corso della sua visita a Phnom Penh, Xi Jinping ha definito il partenariato Cina‑Cambogia come modello di cooperazione tra paesi di diverse dimensioni, impegnati a costruire una comunità dal futuro condiviso, rilanciare il turismo e rafforzare la lotta a frodi e scommesse online.

Giovedì, il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto colloqui con il primo ministro cambogiano Hun Manet. I due leader hanno convenuto di costruire una comunità Cina‑Cambogia dal futuro condiviso per tutte le condizioni in una nuova era, e hanno designato il 2025 Anno del Turismo Cina‑Cambogia, ha riferito l’agenzia Xinhua.

I leader di Cina e Cambogia hanno inoltre assistito allo scambio di oltre 30 documenti di cooperazione bilaterale.

Xi ha dichiarato che la Cina aprirà il proprio vasto mercato alla Cambogia e importerà maggiori quantitativi di prodotti agricoli cambogiani di alta qualità. Ha inoltre annunciato che Cina e Cambogia adotteranno misure più severe ed efficaci per colpire con fermezza il gioco d’azzardo online e le frodi telefoniche, ha aggiunto Xinhua.

Il presidente Xi ha poi incontrato giovedì anche il re Norodom Sihamoni e Samdech Techo Hun Sen, presidente del Partito Popolare Cambogiano e presidente del Senato.

Nel corso dell’incontro con il re cambogiano, Xi ha affermato che Cina e Cambogia rappresentano un modello di cooperazione basata sull’uguaglianza, la fiducia reciproca e la cooperazione win‑win tra paesi di dimensioni diverse, e ha aggiunto di confidare che la modernizzazione cinese porterà maggiori opportunità ai paesi vicini, inclusa la Cambogia.

Durante il colloquio con Hun Sen, Xi ha sottolineato che l’unilateralismo e l’egemonismo non ottengono il sostegno dei popoli, e che le guerre commerciali minano il sistema commerciale multilaterale e turbano l’ordine economico globale.

Xi ha inoltre esortato tutti i Paesi a unirsi e a mantenere saldamente in mano le redini della propria sicurezza nazionale e del proprio sviluppo, sottolineando che la Cina continuerà a garantire la continuità e la stabilità della sua diplomazia di prossimità.

Xi è giunto a Phnom Penh giovedì mattina per una visita di Stato in Cambogia, la sua seconda visita nel Paese in nove anni. La Cambogia è la terza tappa del tour nel Sud-Est asiatico di Xi, dopo i successi delle visite di Stato in Vietnam e in Malaysia.

Il presidente cinese ha ribadito che la Cambogia è una priorità nella diplomazia di prossimità della Cina, e ha confermato il fermo sostegno cinese all’indipendenza strategica della Cambogia e al suo percorso di sviluppo conforme alle condizioni nazionali.

Xi è stato accolto calorosamente dal re Sihamoni, da Hun Sen e da altri alti funzionari all’aeroporto, durante una solenne cerimonia di benvenuto.

Una grande folla entusiasta ha affollato l’aeroporto per salutare con calore il presidente Xi.

“Amiamo la Cina!”, hanno gridato alcune ragazze cambogiane vestite con abiti tradizionali bianchi e rossi, tenendo coppe dorate colme di petali di gelsomino, tradizionale gesto di accoglienza per gli ospiti più illustri, ha riferito il Global Times.

Anche i media cambogiani hanno espresso un atteggiamento positivo e di benvenuto nei confronti della visita. Lo Khmer Times ha definito la tappa di Xi una “visita storica” destinata a “rafforzare ulteriormente i legami di amicizia e cooperazione nutriti dai leader di entrambe le nazioni”. Lo Jian Hua Daily ha commentato che la visita è una dimostrazione importante delle tradizionali relazioni amichevoli tra i due Paesi, e contribuirà a innalzare la cooperazione bilaterale in vari settori a nuovi livelli.

Dimensioni arricchite

Lu Guangsheng, professore presso l’Istituto di Relazioni Internazionali dell’Università dello Yunnan, ha dichiarato al Global Times che la visita di Xi ha rafforzato e consolidato l’antica amicizia e la cooperazione tra Cina e Cambogia, arricchendo ulteriormente la stretta partnership strategica.

L’approfondimento della cooperazione pratica fra i due Paesi ha un significato storico per la realizzazione concreta dei progetti dell’Iniziativa Belt and Road nel Sudest asiatico, ha aggiunto Lu.

In una recente intervista a Xinhua, l’ambasciatore cinese in Cambogia Wang Wenbin ha ricordato che la Cina è il primo partner commerciale della Cambogia da 13 anni consecutivi, e che nel 2024 il commercio bilaterale ha raggiunto 17,83 miliardi di dollari, in incremento del 20,7% rispetto all’anno precedente.

La Cina è anche la principale fonte di investimenti esteri in Cambogia da 13 anni consecutivi, con progetti che spaziano da trasporti, energia, agricoltura e manifattura a turismo, zone economiche speciali e telecomunicazioni, caratterizzati da ampia copertura, grande scala e notevoli risultati, ha affermato l’ambasciatore.

Kin Phea, direttore generale dell’Istituto di Relazioni Internazionali della Royal Academy of Cambodia, ha detto al Global Times che la visita di Xi rafforzerà ulteriormente la fiducia politica e la visione condivisa di Cina e Cambogia per uno sviluppo comune.

Secondo Kin Phea, l’“amicizia di ferro” tra Cina e Cambogia ha sempre prodotto risultati concreti, anche in un contesto di incertezze globali.

“La visita è un potente motore per elevare i nostri già solidi rapporti, garantendo per entrambe le nazioni e per l’intera regione pace, stabilità, prosperità e amicizia durature.”

Legami che superano le prove

Rammentando che i rapporti bilaterali furono forgiati e nutriti dalle generazioni precedenti di leader, Xi ha dichiarato in un messaggio scritto all’arrivo a Phnom Penh che i legami Cina‑Cambogia “hanno superato la prova delle trasformazioni globali e sono sempre rimasti saldissimi”.

“Cina e Cambogia si sono sostenute a vicenda per mantenere la stabilità, promuovere lo sviluppo e la prosperità, e hanno collaborato nel difendere l’equità e la giustizia internazionali, fungendo da modello per un nuovo tipo di relazioni internazionali e contribuendo alla costruzione di una comunità di destino condiviso per l’umanità,” ha aggiunto.

In un articolo intitolato “Insieme ci impegniamo, insieme prosperiamo: verso una comunità Cina‑Cambogia stabile e sostenibile dal futuro condiviso nella nuova era”, pubblicato giovedì sui media cambogiani Khmer Times, Jian Hua Daily e Fresh News, Xi ha invitato a “unirci contro l’egemonismo, la politica di potenza e il confronto di blocchi, difendendo gli interessi comuni dei nostri due Paesi e di altri Paesi in via di sviluppo”.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di promuovere “un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva, salvaguardare la pace e la stabilità mondiali e l’equità e la giustizia internazionali, opporsi congiuntamente al protezionismo e difendere un ambiente internazionale di apertura e cooperazione”.

Kin Phea ha concluso che “i legami speciali e infrangibili tra Cambogia e Cina sono un ‘modello unico’ di relazioni tra Stati… La cooperazione in diplomazia, commercio e sicurezza favorisce pace e prosperità, mentre il coordinamento nei fori internazionali rafforza il multilateralismo”.

Secondo il docente cambogiano, la Cambogia attribuisce grande valore a questa partnership, che arricchisce non solo il suo sviluppo, ma anche l’armonia regionale. La forza duratura di questi legami dimostra il potere di un’amicizia genuina fondata su uguaglianza, rispetto e sostegno reciproco.

In un’epoca segnata da crescenti incertezze globali, non c’è dubbio che l’approfondimento della cooperazione Cina‑Cambogia rappresenti un punto di stabilità in mezzo alle turbolenze, fungendo da modello per lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione, ha commentato Lu Guangsheng.

“Inoltre, nel contesto in cui gli USA utilizzano dazi e pressioni economiche come strumenti di coercizione strategica, le visite di Stato di Xi mostrano fiducia nel contrastare coercizione ed egemonismo attraverso la cooperazione bilaterale e regionale con i Paesi del Sudest asiatico”, ha detto Lu.

Global Times – 18 aprile 2025

