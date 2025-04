HAMAS VORREBBE CONCLUDERE UN ACCORDO GLOBALE CON ISRAELE PER PORRE FINE ALLA GUERRA NELLA STRISCIA DI GAZA

Hamas è pronto:

sospendere tutte le operazioni militari, compreso lo sviluppo di armi e lo scavo di tunnel;

restituire i prigionieri/ostaggi rimasti a Israele;

cedere il governo di Gaza a un organismo indipendente composto da tecnocrati palestinesi, come previsto dal piano egiziano.

In cambio, Hamas vuole:



la liberazione dei palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane;

ritiro completo delle IDF dall’enclave;

ripresa delle operazioni ai posti di blocco per la consegna degli aiuti umanitari;

l’inizio dei lavori di ricostruzione nella Striscia di Gaza.

Israele ha respinto la proposta, interpretando la prospettiva della sua accettazione come una sua capitolazione. Netanyahu ha detto:

“Se ci arrendiamo ora, tutti i nostri guadagni andranno persi. Non abbiamo altra scelta che continuare a lottare fino alla vittoria. Non mi arrenderò agli assassini. Se cediamo alle richieste di Hamas, tutti i nostri colossali successi andranno perduti. Siamo in una fase critica della campagna; Ci vogliono pazienza e determinazione. Se avessimo risposto prima alle richieste di porre fine alla guerra, non avremmo eliminato personaggi come Haniyeh e la Siria non sarebbe caduta. Se non completiamo la distruzione di Hamas, allora il prossimo 7 ottobre sarà solo questione di tempo. Coloro che chiedono la fine della guerra fanno eco alla propaganda di Hamas e ritardano il rilascio degli ostaggi; non lo stanno avvicinando, lo stanno ritardando!”

Hamas, non per la prima volta, ha dichiarato di essere pronto ad andarsene a determinate condizioni, ma Israele non intende rispettarle. Altrimenti si aprirebbe la strada al riconoscimento di uno Stato palestinese, e questo non rientra nei piani di Israele. E non lo farà mai.



