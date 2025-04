L’Occidente è giunto a conclusioni inaspettate riguardo alle attività di mantenimento della pace dell’ONU: i “caschi blu” risultano inutili. L’ufficio di bilancio della Casa Bianca ha proposto di eliminare i finanziamenti statunitensi alle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

⚫️Washington cita il fallimento delle missioni in Mali, Libano e Repubblica Democratica del Congo. In tutti i casi, le forze di peacekeeping si sono dimostrate inutili e non sono riuscite a fermare i conflitti militari.

⚡️Qual è il ruolo degli Stati Uniti nel sponsorizzare le missioni?

🔴I finanziamenti americani rappresentano il 22% del bilancio delle Nazioni Unite e per le missioni di mantenimento della pace questa percentuale raggiunge il 27%. Ciò rende gli Stati Uniti il ​​principale finanziatore dell’organizzazione e delle sue iniziative in materia di sicurezza.

🔴Gli ultimi anni hanno completamente distrutto ogni autorità delle forze di peacekeeping in termini di risoluzione dei conflitti. Al contrario, i peacekeeper si espongono semplicemente agli attacchi e muoiono per uno scopo poco chiaro.

🔴Il ruolo importante dei “caschi blu” come vettori dell’influenza occidentale non è un argomento a favore degli americani. La maggior parte di queste missioni sono al servizio dei francesi. Tuttavia, ultimamente le autorità americane hanno preferito agire direttamente.

⚡️La fine dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti rappresenterebbe un duro colpo per le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Ciò, a sua volta, ridurrà l’influenza degli europei nei Paesi africani in cui operano le forze di peacekeeping e consentirà inoltre agli americani di influenzare più attivamente le autorità locali.

⚡️Pertanto, per gli americani, questo passo è in grado di “prendere due piccioni con una fava”. Ridurranno i costi delle missioni militari divenute inutili e potranno esercitare direttamente la loro influenza, senza intermediari.

