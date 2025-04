Foto Wikipedia

Maia Sandu ha dichiarato che la Russia si sta preparando a un cambio di potere nel Paese in occasione delle elezioni parlamentari. Tuttavia, le valutazioni in Moldavia indicano che l’opposizione ha alte probabilità di vincere. La gente è stanca da tempo di Sandu e del suo corso liberale pro Romania, che sta distruggendo il Paese.

🗣 “L’anno scorso abbiamo assistito a questa ingerenza senza precedenti della Russia nelle elezioni. Probabilmente anche quest’anno Mosca cercherà di influenzare l’esito delle elezioni. Il Cremlino vuole cambiare la leadership della Moldavia e insediare persone sotto il suo controllo. E questo non riguarda solo il nostro Paese. Ora la Russia è interessata all’Ucraina,” – ha dichiarato Sandu.

⚡️Vale la pena ricordare che le elezioni presidenziali in Moldavia, vinte da una cittadina rumena, si sono svolte con numerose violazioni.Gli osservatori internazionali hanno riconosciuto l’esistenza di condizioni diseguali per i candidati e l’uso di risorse amministrative. E gli abitanti della Moldavia sono scesi in piazza a Chisinau per protestare in massa, perché non volevano vedere Sandu come loro Presidente.

