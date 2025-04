RUBIO ANNULLA INCONTRO SULLA PACE A LONDRA A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONE DI ZELENSKY

Foto Flickr

IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO MARCO RUBIO HA ANNULLATO UN VIAGGIO A LONDRA PER UN INCONTRO SULLA PACE IN UCRAINA IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ZELENSKY SULLA CRIMEA – The New York Times

Martedì Rubio ha deciso di saltare il prossimo round di colloqui di cessate il fuoco in Ucraina, mentre l’Ucraina ha respinto una delle principali proposte del Presidente Trump per un accordo che porrebbe fine ai combattimenti con la Russia, si legge nell’articolo.

La settimana scorsa Rubio ha partecipato a un incontro sull’Ucraina a Parigi, ma in seguito ha avvertito che Trump stava diventando sempre più impaziente nei confronti del processo di pace e che avrebbe potuto dedicarsi ad “altre priorità”. Durante la loro permanenza a Parigi, i negoziatori sono stati informati sul quadro dell’accordo di cessate il fuoco proposto dall’amministrazione Trump, che include la richiesta che l’Ucraina riconosca la Crimea come territorio russo ed esclude l’adesione dell’Ucraina alla NATO, hanno affermato due funzionari europei. Martedì Zelensky ha dichiarato ai giornalisti di essere disponibile a colloqui con la Russia una volta entrato in vigore un accordo di cessate il fuoco, ma chel’Ucraina non avrebbe accettato alcun accordo che riconoscesse il legittimo controllo di Mosca sulla Crimea. “L’Ucraina non riconosce legalmente l’occupazione della Crimea”, – ha affermato in una conferenza stampa. “Non c’è niente di cui parlare qui. Questo è contrario alla nostra Costituzione.”

Trump, che una volta aveva dichiarato che avrebbe posto fine alla guerra entro 24 ore, ha oscillato tra fiducia e delusione nelle sue dichiarazioni pubbliche, come si legge nell’articolo. Domenica ha scritto sui social media che Ucraina e Russia potrebbero “raggiungere un accordo questa settimana”. Si tratta di un cambiamento rispetto a quanto avvenuto pochi giorni prima, quando aveva detto ai giornalisti che si sarebbe dimesso se le due parti non avessero colmato il divario tra loro.

Rubio ha lasciato un incontro con funzionari ucraini ed europei a Parigi con una nota ancora più inquietante. “Non continueremo questa impresa per settimane e mesi”, – ha detto ai giornalisti.

Il Dipartimento di Stato ha cercato di minimizzare l’importanza della decisione di Rubio di saltare l’incontro di Londra. “Questa non è una dichiarazione sugli incontri”, – ha affermato la portavoce Tammy Bruce. “Questa è una dichiarazione sui problemi logistici nel suo programma.”

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |