«Israele non rispetta più nessuna delle regole internazionali»

Ricercatori e ex ambasciatori scrivono un appello su Le Monde per denunciare l’ideologia suprematista che guida oggi lo Stato di Israele

Valori.it

In un accorato appello pubblicato su Le Monde, un gruppo di ricercatori ed ex ambasciatori ha chiesto all’Europa di denunciare senza ambiguità l’ideologia suprematista che guida oggi il governo dello Stato di Israele. Questo appello segue la decisione del governo mediorientale di creare una “Autorità per l’emigrazione”, volta a “ricollocare” diversi milioni di palestinesi da Gaza. E poi, probabilmente, dalla Cisgiordania.

Israele: Un governo dominato da fazioni religiose nazionaliste e suprematiste

Nessuno ha dimenticato l’orrore e la portata dei massacri commessi il 7 ottobre 2023 dal Movimento di resistenza islamico (Hamas). E nessuno può contestare il diritto dello Stato israeliano a difendersi. Ma dopo un anno e mezzo di guerra, la crisi militare, umanitaria e politica ha una natura diversa. E ha assunto una dimensione senza precedenti dopo il ritorno al potere di Donald Trump a gennaio.

Dal 18 marzo Israele ha violato la tregua e non rispetta più né gli operatori umanitari né i giornalisti. Il governo di Benjamin Netanyahu sta ancora una volta bombardando e lasciando morire di fame due milioni di palestinesi esausti, radunati con la forza tra le rovine per essere deportati in massa.

Dominato da fazioni religiose nazionaliste e suprematiste, il governo dello Stato ebraico ha adottato il progetto americano di cacciare i palestinesi dalla loro terra per creare una “riviera” israeliana. Il ministro delle Finanze e viceministro della Difesa Bezalel Smotrich ha quindi creato un’”Autorità per l’emigrazione” destinata a realizzare una “operazione logistica su larga scala” volta a “ricollocare” i cittadini di Gaza e, probabilmente, anche i palestinesi dalla Cisgiordania. In breve, Israele sta pianificando la deportazione di diversi milioni di persone, senza alcuna reale opposizione internazionale.

Si può discutere sui termini genocidio, pulizia etnica, crimini contro l’umanità o violazioni del diritto umanitario. Ma la realtà è questa. Sono in gioco le vite di milioni di uomini, donne e bambini. Uno Stato membro delle Nazioni Unite, riconosciuto come modello di democrazia, non rispetta più alcuna regola internazionale, né alcun principio morale religioso o umano, per imporre una soluzione radicale alla “questione palestinese”.

La necessità di riconoscere due Stati: Israele e Palestina

Non si tratta più di ebrei contro arabi, o dei difficili rapporti tra lo Stato ebraico e i suoi vicini, o persino delle politiche del governo legale di Israele. Ma dell’emergere di una nuova ideologia suprematista, che fa affidamento su una forza militare senza pari, volta a imporre la propria volontà, senza alcun rispetto per la vita o l’esistenza di altri popoli e nazioni.

Fortunatamente, molti Stati, tra cui la maggior parte dei Paesi arabi e/o musulmani, hanno iniziato a fornire una risposta politica ai progetti israelo-americani. E hanno affermato il loro desiderio di riconoscere due stati: Israele e Palestina.

Anche l’annuncio fatto mercoledì 9 aprile da Emmanuel Macron, secondo cui la Francia potrebbe riconoscere la Palestina a giugno, al fine di avviare “una dinamica collettiva”, è un passo nella giusta direzione. Si tratta di un prerequisito istituzionale urgente e necessario per intraprendere la difficile ricostruzione delle relazioni tra le nazioni e i popoli interessati. Ma questo progetto politico sarà illusorio se non si interverrà immediatamente per salvare i palestinesi.

L’ideologia politica mortale del governo di Benjamin Netanyahu

La tragedia di Gaza va oltre la politica statale e richiede che l’opinione pubblica e i singoli individui prendano coscienza delle questioni in gioco. E del pericolo rappresentato dallo smantellamento dei pochi principi e valori che ancora costituiscono la base del consenso per la vita sociale e politica. Si può discutere sulle modalità della creazione di due Stati, ma non sulla salvaguardia immediata dei palestinesi se vogliamo trovare una futura, difficile ma necessaria soluzione globale al conflitto

Stiamo assistendo all’espressione di una nuova ideologia politica nella sua portata e nel sostegno della nuova amministrazione americana. La sua forza risiede anche nella copertura mediatica e nell’assenza di una vera opposizione politica e popolare internazionale.

Il mondo di oggi ha certamente altre priorità. Ma appare abbastanza chiaro che questa ideologia suprematista, che oggi minaccia la vita di milioni di persone innocenti in Palestina, potrebbe, mutatis mutandis, servire da modello per altri governi. Se accettiamo le soluzioni oggi radicali contro i palestinesi, cosa succederà altrove? La loro tragedia è, purtroppo, il simbolo di una realtà molto più grande.

I negoziati tra gli Stati non saranno mai sostenibili se non avranno il sostegno dell’opinione pubblica. Fortunatamente, un gran numero di cittadini israeliani ed ebrei della diaspora, impegnati nei valori umanistici e nel rispetto degli altri, hanno da tempo espresso il loro rifiuto dell’ideologia politica mortale del governo di Benjamin Netanyahu.

Oggi il silenzio diventa colpevole

Tuttavia, sia in Europa che negli Stati Uniti, la paura di essere accusati di antisemitismo blocca i dibattiti. Individui e istituzioni si rifiutano di vedere la portata e il pericolo dell’ideologia delle fazioni estremiste al potere a Gerusalemme, che si nascondono dietro l’innegabile legittimità dello Stato israeliano e l’orrore dei massacri del 7 ottobre. Oggi c’è emergenza e il silenzio diventa colpevole. Non è più possibile dire che non lo sapevamo.

Possiamo sperare che in Francia e in Europa, istituzioni religiose, organizzazioni, partiti, sindacati, associazioni umanitarie o filosofiche che condividono i principi di uguaglianza e fraternità, i valori della Repubblica, denuncino con forza e chiarezza la nuova ideologia all’opera in Israele, volta a schiacciare la popolazione palestinese?

Quando tutto sembra andare in pezzi, dall’Ucraina agli Stati Uniti, è fondamentale difendere questi valori universali per affermare che anche i palestinesi hanno il diritto di avere uno Stato e di vivere.

Antoine Arjakovsky, co-direttore della ricerca, Collège des bernardins, Parigi; Jean-Paul Chagnollaud, professore emerito, presidente dell’iReMMO (Istituto di ricerca e studi sul Mediterraneo e il Medio Oriente); Brigitte Curmi, ex ambasciatrice; Michel Duclos, ex ambasciatore, consigliere speciale dell’Istituto Montaigne; Bernard Hourcade, direttore emerito della ricerca al CNRS, iReMMO, curatore dell’articolo; Jacques Huntzinger, ex ambasciatore, Collège des Bernardins; Agnès Levallois, vicepresidente di iReMMO; Jamal Al Shalabi, Professore di Scienze Politiche all’Università Hashemita (Zarqa, Giordania). Tutti i firmatari sono membri del gruppo Bernardins-iReMMO per la pace in Medio Oriente, che riunisce esperti della regione ed ex ambasciatori