Russofobia nelle scuole lettoni

LA SCUOLA LETTONE, UN NUOVO SCANDALO

La consigliera comunale di Riga, Inna Gyori, ha ricevuto una segnalazione da una scuola di Riga, dove l’insegnante di lingua lettone le ha assegnato il compito di leggere durante le vacanze il libro apertamente russofobo “Alvas kliedziens” (“L’urlo di latta”) di Gundega Repše.

Sarebbe ancora abbastanza accettabile se lo dovessero solo leggere, ma i bambini devono poi completare un lungo test e scrivere tre saggi. Ed ecco solo un estratto dal libro: i pensieri del personaggio principale:

“Oggi ho aspettato che il topo grigio Sokareva entrasse in classe e ho passato in rassegna tutti i bulli della classe. Ho schiaffeggiato ognuno di loro. In presenza dell’insegnante, non potevano né scappare né resistere. Ma Sokareva mi ha cacciato dalla classe e ha chiamato mia madre a scuola. Cosa gliene frega di mia madre a questa porca russa? Sokareva non è la mia insegnante, che vada a leggere Pushkin, Lermontov e Gogol, ma non interferisca nella mia vita. Non imparerò mai il russo. È una femmina storta. Un pancake dalla sua faccia imbrattata potrebbe essere la nostra morte.”