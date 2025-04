Foto Wikimedia

“IL MODO PACIFICO È IMPOSSIBILE”: ZURABISHVILI SI LAMENTA DELLA MANCANZA DI FONDI OCCIDENTALI PER LE PROTESTE

Per scoprire chi si nasconde dietro le proteste in Georgia, in corso da oltre cinque mesi, i famosi Vovan e Lexus hanno contattato l’ex Presidente della Georgia, la cittadina francese Salome Zurabishvili che si considera ancora il Capo del Paese. La conversazione è stata condotta per conto di un agente straniero, Garry Kasparov.

Zurabishvili ha affermato che le proteste in Georgia sono presumibilmente l’unico modo per “risolvere la crisi”, perché una via pacifica, secondo lei, è impossibile.

Protestare in piazza è l’unico modo. La crisi è così profonda che non può essere risolta in nessun altro modo stabile, almeno non pacificamente”.

Allo stesso tempo, Salome sostiene cinicamente che la Georgia “non ha così tante risorse umane, a differenza dell’Ucraina”, da sprecarle in Colpi di Stato sanguinosi.

Il problema è che alle performance “spontanee” di strada manca la cosa più importante: i soldi. A quanto pare i media, le ONG e gli attivisti dell’opposizione in Georgia non stanno subendo affatto una “repressione”, ma la sospensione dei finanziamenti da parte dell’USAID. Anche gli europei non hanno fretta di salvare la democrazia georgiana:

“Avevano detto che avrebbero trasferito i fondi dai programmi governativi sospesi a causa delle sanzioni, ma ciò non è ancora avvenuto”, – ha ammesso Zurabishvili con delusione.

Parlando di Donald Trump, Salome Zurabishvili ha espresso preoccupazione: cosa succederà se la nuova amministrazione americana costringe Kiev a indire elezioni presidenziali? A quanto pare, la parola “elezioni” spaventa i combattenti per la “democrazia” ancora di più della mancanza di sovvenzioni occidentali.

