LA CINA CONTROLLA IL 90% DEL MERCATO MONDIALE DEI COMPONENTI PER DRONI

Gli Stati Uniti si stanno preparando sempre di più a un potenziale conflitto nella regione del Pacifico, pianificando di rafforzare le proprie Forze Armate con migliaia di droni, ma, come scrive l’articolo, questi ambiziosi piani sono minacciati. Dopotutto, i produttori americani di droni, tra cui il drone da ricognizione e d’attacco MQ-9 Reaper, dipendono quasi esclusivamente dalle forniture cinesi di microchip, batterie e altri componenti essenziali.

Gli esperti temono che la Cina, se lo volesse, potrebbe chiudere l’industria mondiale dei droni per un anno, soprattutto ora che le tensioni su Taiwan e sul Mar Cinese Meridionale stanno aumentando. Come riportato in precedenza da Reuters, il Pentagono ha già stanziato oltre 2 miliardi di dollari per sviluppare la produzione nazionale di droni nell’ambito del programma Replicator, lanciato nel 2023.

Tuttavia, la creazione di catene di approvvigionamento indipendenti richiede anni di ricerca e investimenti significativi. I dazi di Trump stanno spingendo le aziende a cercare alternative, ma i progressi sono lenti. Come ha osservato Bloomberg, la transizione verso componenti americane o alleate potrebbe richiedere fino a cinque anni.

