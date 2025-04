Lương Cường: ascoltare i pensieri e le aspirazioni del popolo è cruciale

Il presidente dello vietnamita Lương Cường ha sottolineato che, nell’attuazione dei compiti, è necessario ascoltare i pensieri e le aspirazioni della popolazione per creare un ampio consenso.

Il presidente dello Stato Lương Cường ha ribadito che, nell’attuazione dei compiti, bisogna tenere conto dei pensieri e delle aspirazioni del popolo per costruire un forte consenso.

Ha formulato questa richiesta martedì mattina, partecipando a un incontro con gli elettori dei distretti di Củ Chi e Hóc Môn per raccogliere opinioni in vista della nona sessione dell’Assemblea Nazionale della quindicesima legislatura.

Durante l’incontro, il presidente ha apprezzato profondamente le osservazioni dei cittadini, ritenute profonde e costruttive, e ha lodato la responsabilità e la dedizione dimostrate per uno sviluppo prospero e duraturo del paese.

Gli elettori hanno espresso entusiasmo per le nuove politiche rivoluzionarie del governo, manifestando fiducia e apprezzamento per la leadership decisa ed efficace dei comitati del Partito e delle autorità locali, nonché per la partecipazione forte e coordinata dell’intero sistema politico, della comunità imprenditoriale e di tutti i ceti sociali.

Questi contributi hanno permesso di conseguire risultati importanti nei settori dell’economia, della società, della difesa e della sicurezza nazionali.

Gli elettori hanno inoltre segnalato numerose questioni pratiche legate alla vita quotidiana della popolazione che richiedono soluzioni tempestive.

Il presidente Cường ha condiviso le sue riflessioni su alcune questioni chiave riguardanti il contesto mondiale e nazionale, lo sviluppo socio-economico di Hồ Chí Minh City in particolare e numerosi temi di grande interesse per gli elettori di tutto il paese.

Il presidente ha ricordato che, grazie alla guida complessiva, coerente e tempestiva del Partito, alla stretta supervisione dell’Assemblea Nazionale e del governo e al sostegno e alla partecipazione attiva del popolo, nel primo trimestre di quest’anno il paese ha conseguito risultati importanti e di ampia portata in tutti i settori.

Il Partito e lo Stato hanno avanzato politiche, decisioni e nuove strategie di lungo termine, in linea con le aspirazioni della popolazione relativamente alle principali riforme, creando così opportunità storiche per l’innovazione e lo sviluppo vigoroso del paese nel nuovo periodo.

Nel primo trimestre di quest’anno l’economia ha continuato a espandersi, con un prodotto interno lordo (PIL) del 6,93% – il tasso più alto per un primo trimestre negli ultimi sei anni –, collocando il Vietnam tra i primi venti paesi al mondo per crescita.

L’intero territorio nazionale sta realizzando numerosi progetti infrastrutturali, in particolare autostrade e ferrovie.

Difesa, sicurezza e affari esteri hanno continuato a consolidarsi e potenziarsi.

Il presidente ha confermato che questi risultati sono dovuti in larga misura al contributo del comitato del Partito, delle autorità e della popolazione di Hồ Chí Minh City. La città è un’area urbana speciale, nonché il più grande centro economico, culturale, educativo, scientifico e tecnologico del paese.

Per quanto riguarda le direttive future, il presidente ha chiesto alla città di concentrarsi sullo snellimento dell’apparato burocratico, sulla riorganizzazione delle unità amministrative e sul rispetto della tabella di marcia e delle tempistiche, in connessione con l’organizzazione dei congressi di livello locale del Partito in vista del XIV congresso nazionale.

I processi e le procedure per raccogliere opinioni pubbliche su modifiche e integrazioni della Costituzione, sulla fusione dei livelli provinciali e sulla fusione dei comuni devono essere attuati con rigore, conformemente alle norme e nello spirito di ascolto e rispetto delle opinioni della popolazione.

La città deve lavorare a stretto contatto con i livelli di base per affrontare prontamente le difficoltà e i problemi emergenti.

L’assegnazione e l’impiego dei dipendenti pubblici devono avvenire in modo trasparente, per garantire uno staff di qualità, con operatori dotati delle competenze necessarie a soddisfare i nuovi requisiti e incarichi.

Il presidente ha osservato che è necessario concentrare le risorse indispensabili affinché l’apparato della nuova Hồ Chí Minh City e delle nuove unità amministrative comunali possa presto stabilizzare il proprio funzionamento dopo l’istituzione.

Contemporaneamente, è necessario promuovere la trasformazione digitale, nonché un governo e una società digitali, in modo che i cittadini digitali possano adattarsi rapidamente alla nuova era.

La città deve inoltre rafforzare la leadership e l’indirizzo strategico per garantire le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico, con la determinazione di conseguire l’obiettivo di crescita del 10% fissato per quest’anno e di mantenere una crescita a doppia cifra in futuro.

VNS – 22 aprile 2025

