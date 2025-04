OMS ANNUNCIA LICENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI A CAUSA DEI TAGLI USA

IL DIRETTORE GENERALE DELL’OMS ANNUNCIA LICENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI A CAUSA DEI TAGLI AI FINANZIAMENTI DEGLI STATI UNITI



Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che il forte calo delle entrate ha lasciato un enorme “buco salariale” e sta costringendo l’agenzia a tagliare sia le sue attività che il personale.

Secondo il direttore generale dell’OMS, “il rifiuto degli Stati Uniti di versare i propri contributi per il 2024 e il 2025, unito ai tagli agli aiuti ufficiali allo sviluppo da parte di altri Paesi, significa che nel 2026-27 ci troveremo di fronte a un divario salariale compreso tra 560 e 650 milioni di dollari”. Tale importo equivale a circa il 25% degli attuali costi del personale. Tuttavia, come ha chiarito Ghebreyesus, ciò non comporterà necessariamente il taglio di un quarto della forza lavoro.

I cambiamenti più significativi sono attesi nella sede centrale dell’OMS a Ginevra, dove sono già iniziati i tagli al personale dirigente. Il team dirigenziale sarà ridotto da 12 a 7 persone e il numero dei dipartimenti sarà quasi triplicato: da 76 a 34.



