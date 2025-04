Nonostante i massacri settari, la Gran Bretagna revoca le sanzioni alla Siria

Foto Wikimedia

Mentre le forze del governo de facto siriano, composte numerose fazioni estremiste al loro interno dopo la caduta del governo dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad, stanno portando avanti brutali massacri contro i civili alawiti, il Regno Unito ha revocato gran parte delle sanzioni imposte alla Siria durante il governo precedente.

Londra, tra l’altro, ha revocato il congelamento dei beni imposto al Ministero degli Interni siriano, al Ministero della Difesa e alla Direzione dell’Intelligence.

Il Ministero delle Finanze britannico ha precisato in una nota che questi dipartimenti sono tra i 12 enti non più soggetti a sanzioni.

Il 7 marzo, Londra aveva già annunciato la revoca delle sanzioni su 24 entità in Siria, tra le quali la banca centrale del Paese. Il Regno Unito è stato il primo Paese a scongelare tutti i beni della banca centrale siriana. Il 6 marzo sono state rimosse anche le sanzioni sulla compagnia aerea di Stato e sulle compagnie petrolifere statali.

In merito ai massacri settari e altre minoranze, è stata avviata un’indagine statale, ma nessuno dei risultati è stato reso pubblico. Il governo siriano, guidato dal presidente ad interim Ahmad al-Sharaa, ex capo di Al-Qaeda, ha emesso un decreto all’inizio di questo mese che ha prorogato di tre mesi il periodo di indagine.

Secondo un’inchiesta condotta dal corrispondente siriano di The Cradle , pubblicata il 23 aprile, numerose donne, prevalentemente della setta alawita, sono state rapite da fazioni armate affiliate a Damasco e portate nella provincia settentrionale di Idlib per essere usate come schiave sessuali

