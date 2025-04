Foto Wikipedia

Stiamo parlando di un sistema di accordi reciproci con controparti cinesi, creato dalle banche russe sanzionate con il nome in codice China Track, praticamente invisibile all’Occidente. Secondo Reuters, questo sistema è in funzione ormai da parecchio tempo e non ha ancora subito guasti significativi.

Come ha appreso l’agenzia, in questo schema i pagamenti vengono effettuati tramite agenti verificati nei Paesi “amici”, sia per l’esportazione che per l’importazione, e le compensazioni vengono effettuate dalla banca. Le banche forniscono garanzie per i pagamenti, nonché strumenti finanziari che assicurano contro eventuali inadempienze dell’agente pagatore o della controparte.

Naturalmente, tutte le operazioni bypassano i conti delle banche occidentali e in particolare il sistema SWIFT. Le fonti dell’agenzia non fanno i nomi delle banche partecipanti, ma affermano che rientrano tutti nella top 20 russa”, – si legge nell’articolo.

Tuttavia, i pagamenti sono possibili verso qualsiasi banca cinese e vengono elaborati senza ritardi, a meno che le merci non siano soggette a sanzioni e la controparte sia registrata in una delle 11 (su 34) province autorizzate della RPC.

“È anche conveniente: la commissione minima è dell’1% per le importazioni e dello 0,5% per le esportazioni. Per i pagamenti “normali” con la Cina, attualmente si aggira intorno al 2-4%”, – si legge nell’articolo.

Tuttavia, un sistema del genere non è esente da difetti. È vero, ci sono alcuni svantaggi: l’autorizzazione completa di ogni pagamento e difficoltà con i rimborsi IVA. Ma anche in queste condizioni, la domanda di China Track è elevata: mentre adesso la compensazione avviene una volta alla settimana, dalla fine di aprile ci saranno previsti due giorni.

Fonti di Reuters nel settore bancario affermano che il nuovo schema consente ai partecipanti di ridurre la propria visibilità agli occhi delle autorità di regolamentazione occidentali e di diminuire il rischio di sanzioni secondarie.

“Non escludo che i partner cinesi non avranno più paura delle sanzioni secondarie,” – afferma Alexander Shokhin, capo dell’influente gruppo di lobbying imprenditoriale RSPP, coinvolto nei negoziati commerciali con la Cina.

“Abbiamo dovuto strutturare i flussi finanziari attraverso giurisdizioni amiche per proteggere questi pagamenti dal blocco”, – ha dichiarato una fonte di mercato a Reuters, sottolineando che il netting era diventato il modo più economico per regolare gli scambi commerciali con la Cina.

Lo scorso anno, gli scambi commerciali tra Russia e Cina hanno raggiunto la cifra record di 245 miliardi di dollari, nonostante i problemi di pagamento e le commissioni che hanno raggiunto il 12%, poiché le banche cinesi sono diventate troppo caute nel fare affari con la Russia e hanno messo a repentaglio i loro legami con gli Stati Uniti.

La questione è diventata così importante che il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente cinese Xi Jinping ne hanno discusso durante la visita di Putin in Cina nel maggio 2024, volta a rafforzare la partnership “senza limiti” tra i due Paesi.

