Perché noi europei continuiamo ad aiutare economicamente gli Stati Uniti?

– Gianni Girotto – Redazione Italia

Veramente questa domanda andrebbe preceduta da una pre domanda; lo sapete vero che noi europei (e altri) stiamo aiutando economicamente in maniera estremamente pesante gli Stati Uniti d’America, e in particolare il finanziamento del loro debito pubblico, quando invece potremmo ribaltare la situazione e “fare leva” su questo per influenzare le loro politiche?

E se qualcuno trasalisse a questa affermazione, non avrebbe che da fare una breve ricerca su internet o rivolgersi ad un proprio esperto di fiducia per scoprire che i risparmi/guadagni degli europei (e altri) direttamente tramite molti fondi di investimento o indirettamente tramite molte banche, sono appunto utilizzati anche per acquistare gli equivalenti USA dei nostri BOT/CCT e similari, e sostenere quindi un debito pubblico molto, molto più pesante persino della nostra tanto screditata Italia.

Similmente, per la parte privata, sempre tramite i soggetti suddetti, vengono supportate molte aziende con forte coinvolgimento statunitense, tramite l’acquisto delle loro azioni in borsa.

Fatta questa premessa, rivolgo a me stesso ancora la domanda in titolo, e non riesco a darmi spiegazioni che abbiano una logica razionale.

Infatti il muro di Berlino è caduto molti anni fa, e non si può più usare quindi la giustificazione che gli Stati Uniti siano un baluardo di libertà nei confronti di un mondo comunista/sovietico che non esiste più. Inoltre gli Stati Uniti sono: un Paese che attua una fortissima politica neocolonialistica supportata con operazioni bellicistiche ufficiali ma soprattutto non ufficiali; un Paese con il più alto numero di armi in possesso di privati cittadini, con il più forte concentramento di aziende belliche, con il più alto numero di omicidi, con il più alto numero di detenuti in proporzione alla popolazione; un paese che sta devastando migliaia di ettari del proprio territorio per ricavarne combustibili tramite frantumazione; il paese che ha dato il via al terribile crack finanziario del 2007, che ha al proprio interno dei veri e propri paradisi fiscali; un paese che non rispetta il diritto internazionale e i trattati da lui stesso firmati, un paese di 345 milioni di abitanti che ha un presidente che si comporta come se fossero 3,45 miliardi (forse perché consumano come tali) facilitati in questo caso dai rimanenti 7 miliardi di terrestri che litigano… d’altronde il “divide et impera” rimane centrale nella politica USA…

Insomma io non riesco a capire tutto questo amore verso gli Stati Uniti, ma chissà forse grazie ai loro film e telefilm di cui noi europei siamo fortissimi consumatori, in qualche modo li amiamo più di noi stessi…

Cinico sarcasmo a parte, la spiegazione è semplice, ci sono troppi politici che, colpevolmente o dolosamente, cioè per stupidità o perché corrotti, non fanno gli interessi del proprio Paese, ma si fanno guidare dagli USA o meglio ancora da quei enormi potentati finanziari che in realtà sono il vero vertice mondiale.

Ora se voi ritenete che i vostri soldi, intesi sia come i vostri risparmi/guadagni sia le tasse che pagate, debbano servire a fare il bene della vostra stessa nazione, informatevi e comportatevi di conseguenza.

Infatti le alternative già operative e ulteriori soluzioni ci sono, eccome, ma non vi vengono spiegate dai classici canali informativi anche perché, guarda caso, sono anch’essi un oligopolio pesantemente di proprietà o influenzato dagli USA.

Io vi metto a disposizione un ciclo di video didattici, che trovate su https://giannigirotto.wordpress.com/indispensabili/video/banche-economia-finanza-ciclo-video-didattici/.

Informatevi e nel frattempo ricordate che ogni volta che portate del denaro in determinate banche o in determinati fondi di investimento, state aiutando gli Stati Uniti d’America.

Gianni Girotto