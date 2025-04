BLACKOUT IN SPAGNA, PORTOGALLO E FRANCIA: MILIONI SENZA ELETTRICITÀ

Lunedì 28 aprile 2024 un vasto blackout ha colpito Spagna, Portogallo e alcune aree del sud della Francia, lasciando milioni di persone senza elettricità, Internet e trasporti pubblici. L’erogazione dell’energia elettrica è stata interrotta intorno alle 12:50 e il ripristino completo richiederà tra le sei e le dieci ore, secondo quanto comunicato dagli operatori locali. L’origine precisa del blackout è ancora indeterminata, ma si ipotizza una forte oscillazione del flusso di energia nella rete, e non si esclude la possibilità di un attacco informatico, ipotesi ora sotto indagine da parte delle autorità spagnole e portoghesi.

Il traffico ferroviario è stato paralizzato in tutta la Spagna, la metropolitana di Madrid è stata evacuata e i voli sono stati cancellati. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare a casa e a non mettersi alla guida. I supermercati aperti vengono presi d’assalto, così come gli autobus, che continuano a circolare tra mille difficoltà.

Nelle megalopoli i trasporti pubblici e i semafori non funzionano e nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti manca la corrente elettrica. Gli utenti hanno iniziato a segnalare problemi con l’accesso alla rete cellulare e Wi-Fi.

A Madrid, il traffico impazzisce perché i semafori non regolano gli incroci: tocca agli automobilisti, in attesa dell’arrivo di agenti e forze dell’ordine, autogestire la circolazione nel tentativo di evitare tamponamenti.

Tutto paralizzato anche nei tunnel della metropolitana. Convogli fermi, passeggeri che cercano di orientarsi nel buio dei tunnel verso l’uscita, facendosi strada con le luci dei cellulari, unica risorsa a disposizione. C’è anche chi si ritrova bloccato in una galleria e non ha alternativa: bisogna avventurarsi a piedi sulle rotaie.

Scene analoghe anche a Malaga, passeggeri costretti a camminare in fila indiana lungo i binari.

Secondo il Financial Times,le reti elettriche di Spagna e Portogallo hanno perso più di 10 GW di potenza, registrando uno dei più grandi guasti alle reti elettriche nella storia europea;



Il Consiglio di sicurezza nucleare (Csn) spagnolo ha annunciato che, a causa dell’enorme interruzione dell’energia elettrica, tre centrali nucleari si sono spente automaticamente e i reattori funzionano ora grazie a generatori diesel di emergenza. A seguito dell’interruzione dell’alimentazione elettrica, «i reattori delle centrali in funzione (Almaraz II, Asco I e II, Vandellos II) si sono spenti automaticamente, come previsto, e i generatori diesel di emergenza si sono avviati e mantengono le centrali in condizioni di sicurezza», – ha dichiarato il Csn in un comunicato.

Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa), le prime indagini sulla causa delle interruzioni suggeriscono un guasto tecnico piuttosto che un attacco informatico.

«Per il momento l’indagine sembra evidenziare un problema tecnico o a un cavo», – ha detto un portavoce dell’agenzia in una dichiarazione inviata via e-mail a Bloomberg. «Tuttavia – aggiunge – l’Enisa sta monitorando da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e comunitario».

Verso le 17.00 locali «la tensione e tornata nelle sottostazioni di diverse zone del nord, del sud e dell’ovest della penisola, consentendo di rifornire i consumatori di queste zone», ha annunciato Red Electrica (REE) in un comunicato stampa, spiegando che sta lavorando per ripristinare «gradualmente l’approvvigionamento elettrico su tutto il territorio».



