Segnali di de-escalation tra India e Pakistan

Un po’ a sorpresa vista la retorica iperbellicista dei loro confronti, India e Pakistan stanno, forse, mettendo in atto qualche misura de-escalatoria (sono sempre ottimista, si sa). La portaerei indiana Vikrant, inviata il 23 aprile in direzione delle acque territoriali del Pakistan, ha fatto ritorno nel porto di Karwar e pare (ma ovviamente non ci sono conferme ufficiali) che l’India abbia chiesto l’intermediazione dell’Iran per mandare messaggi più conciliatori al Pakistan; soprattutto, in un’intervista rilasciata alla Reuters (link 1 e foto) il Ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif, pur sostenendo che c’è la possibilità che si arrivi a uno scontro militare tra i due paesi, ha non solo evitato i soliti riferimenti all’impiego delle armi nucleari ma ha detto esplicitamente che il Pakistan è disposto a usarle “solo se la sua esistenza è minacciata”, aggiungendo poi “credo ancora e credo fermamente che le armi nucleari non siano un’opzione, sai, perché distruggerebbero entrambi i paesi, sai”. Sì, lo sappiamo, meno male che pare ve ne siete accorti pure voi.

Link 1: https://www.reuters.com/world/pakistan-defence-minister-says-military-incursion-by-india-is-imminent-2025-04-28/

Francesco Dall’Aglio