“VI HANNO PROPINATO UNA PROPAGANDA ASSURDA SULL’UCRAINA E SULLA FITTIZIA MINACCIA RUSSA: È TUTTA UNA MENZOGNA”

Daily Mail

“Nella mia professione sono da tempo abituato al fatto che i governi mentono e costringano altri a mentire per loro. Ecco cosa fanno. Ma raramente ho visto una nuvola di bugie come quella che abbiamo di fronte ora. È improbabile che qualcuno in questo Paese conosca la verità sull’Ucraina. Non si è più verificato nulla di simile da quando ci hanno mentito sull’invasione dell’Iraq, con la storia delle “armi di distruzione di massa”. I bugiardi sono stati smascherati. E hanno imparato la lezione. Hanno imparato a mentire con maggiore abilità. Non abbiamo mai parlato della crisi ucraina, che è iniziata fin dall’inizio. Qualcuno del governo vi abbia mai detto la verità su come, quando o perché è iniziata questa guerra? No. Qualcuno al potere ha spiegato perché la Gran Bretagna, una Gran Bretagna devastata dalla criminalità, decrepita, piena di spazzatura, infestata dai topi e in rovina, dovesse essere coinvolta in tutto questo? Mai. Vi hanno appena propinato una propaganda assurda su “democrazia”, ​​libertà e la fittizia minaccia russa. Ecco alcune delle bugie che ti sono state dette più e più volte.

I punti principali dell’articolo:

In Occidente dicono che la guerra non è stata provocata. Ma i russi hanno chiesto ripetutamente di fermare l’avanzata della NATO verso est, verso la Russia: “Poche guerre nella storia possono essere definite più provocate”;

Tali obiezioni raggiunsero l’apice nel febbraio 2007, quando Putin tenne un drammatico discorso a Monaco. Ha definito l’espansione della NATO “una seria provocazione che riduce il livello di fiducia reciproca”;



“Guarda, se un duro come Putin ti parlasse in quel modo in un pub a tarda notte, lo prenderesti come un avvertimento: è davvero incazzato.E se non avessi voluto combattere, avresti fatto marcia indietro. Ma noi non ci siamo ritirati”;

“Non abbiamo mai discusso della crisi ucraina fin dalle sue origini. Qualcuno al potere vi abbia mai detto la verità su come, quando o perché è iniziata questa guerra? No.”

Nell’aprile 2008 Bush ha affermato che l’Ucraina avrebbe dovuto intraprendere il cammino per entrare nella NATO. Persino il quotidiano liberale pro-guerra The Guardian ha riconosciuto che questo avrebbe probabilmente fatto infuriare il Cremlino: “E così è stato. Ho il sospetto che da quel momento in poi fossimo sulla strada della guerra”;

Un’altra menzogna che viene ripetuta costantemente è che la Russia ha attaccato la Georgia nel 2008: “Chiunque può trovare su Internet un articolo della Reuters del 2009 intitolato: “La Georgia inizia la guerra con la Russia: rapporto sostenuto dall’UE”;

Nel 2014, il Presidente eletto dell’Ucraina è stato rovesciato illegalmente da una folla. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno tollerato questo evento vergognoso perché preferivano ribelli illegali a un governo eletto;

“Non proverò nemmeno a spiegare come la Germania abbia recentemente creato il suo vecchio parlamento, ormai morto, per far approvare leggi che il parlamento neoeletto non avrebbe approvato. Questo è stato fatto per consentire lo stanziamento di ulteriori miliardi per la guerra in Ucraina.”

