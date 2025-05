PRIMO MAGGIO 2025: TRA SFRUTTAMENTO, ALIENAZIONE E REFERENDUM

Il primo maggio 2025 rappresenterà un momento particolare nella storia del sindacato italiano: la CGIL, infatti, si troverà a celebrare la Festa del Lavoro aprendo la campagna elettorale per i 4 referendum sulla materia del lavoro (oltre al quinto sulla cittadinanza) promossi dalla sua organizzazione.

Da tempo l’unità sindacale “classica” appare in forte difficoltà: alla CGIL si affianca sempre più spesso la UIL mentre la CISL sta firmando accordi separati (come quello del pubblico impiego) in una dimensione di “diversità” tra le tre storiche centrali anche rispetto al governo di destra.

Intanto crescono i sindacati di base, in particolare in alcune categorie strategiche, a dimostrazione del necessario persistere di una visione alternativa proprio nella concezione del rapporto sfruttamento /lavoro.

La CGIL si trova così di fronte a un passaggio difficile :diverso da quello compiuto nel 1985, allorquando la rottura investì anche le componenti storiche all’interno del sindacato: ma in quella contesa referendaria, si trattò della scala mobile e nel referendum la forza promotrice era stata quella del PCI appena post-Berlinguer. Quella contesa fu perduta nonostante il 46% di voti a favore in tempi in cui a votare si recava ancora l’80% del corpo elettorale.

Oggi la giustezza dei quesiti referendari, l’attacco in corso al mondo del lavoro, la situazione politica generale fanno sì che la posizione della CGIL nel referendum venga sostenuta da un ampio schieramento politico e sociale che si sta impegnando per arrivare a conseguire il risultato del 50% più uno dei partecipanti al voto.

50% più uno utile per rendere valida la consultazione.

Si debbono così ribadire alcuni elementi di fondo che vanno essere presi in considerazione proprio attorno al tema della concezione del lavoro.

Nel tempo trascorso senso e concezione del lavoro sono stati sottoposti a troppi fraintendimenti e sovrapposizioni al punto da far smarrire, per gran parte dell’opinione pubblica, la nozione di sfruttamento.

Si tratta di prendere in considerazione un dato di fondo : l’uomo non è più il prodotto del suo lavoro, come si pensava cinquant’anni fa, e neppure la dimensione umana si trova ancora al centro della subalternità al comando del profitto.

Oggi l’uomo (nel senso di genere umano, senza distinzioni) non è null’altro che l’espressione del suo consumo, della sua capacità di corrispondere in ogni momento della sua vita e non soltanto in fabbrica all’egemonia del comando del profitto.

Dentro lo stridore sociale dominante è il comando del profitto che ormai si è esteso sull’insieme di contraddizioni che la modernità presenta, assumendo l’egemonia di tutte le innovazioni che via via si stanno presentando sulla scena sia sul piano tecnologico, sia economico, sia politico.

Ogni nostro atto, ogni nostra possibilità di visione, è compiuto in funzione dell’apparire quasi sempre pubblicitario del combinato disposto tra reale e virtuale sul quale la logica del profitto si espande e si afferma.

Così si è arrivati più ancora che alla negazione al considerare superfluo il conflitto, sia nel sociale sia nel politico.

Il conflitto è considerato ormai marginale, momento di turbamento dell’ordine costituito.

E’ giusto lottare per una possibilità di migliore remunerazione del lavoro ma la condizione per ottenere ciò non può essere quella di continuare ad esercitare una funzione di mera riproduzione del consumo come fattore egemonico, pagando il prezzo dello smisurato allargamento delle disuguaglianze su tutte le basi: individuali, collettive, planetarie con la guerra tornata sovrana a regolare la storia.

Ricordarsi le condizioni di allargamento del concetto di sfruttamento alienante a categorie diverse da quelle del lavoro subordinato (ambiente, genere, tecnologia) potrebbe rappresentare la possibilità di compiere dopo tanto tempo un nuovo passo in avanti almeno dal punto di vista della nostra capacità di riflessione.

Quale occasione migliore del Primo Maggio e del voto per i 5 sì l’8-9 giugno per ricordare questa possibilità e renderla concreta ?