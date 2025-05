1975-2025: cinquant’anni di riunificazione del Việt Nam

Il 30 aprile 2025 il Việt Nam celebra cinquant’anni dalla storica riunificazione, trionfo della determinazione nazionale. Dalle parole profetiche del Presidente Hồ Chí Minh alla testimonianza del Segretario Generale Tô Lâm, un cammino di unità, pace e progresso ancora verso un futuro condiviso.

Il 30 aprile 2025 segna il cinquantesimo anniversario della riunificazione del Việt Nam, un evento inciso a fondo nell’anima del popolo vietnamita e che continua a ispirare generazioni. Cinque decenni orsono, la caduta del Palazzo dell’Indipendenza a Sài Gòn sancì la vittoria definitiva sul colonialismo e sull’imperialismo, portando alla fine di un conflitto che aveva dilaniato la nazione per più di trent’anni. Oggi, mentre il Paese celebra mezzo secolo di unità, pace e sviluppo, è essenziale ripercorrere i momenti chiave di questa epopea, ricordare il pensiero del Presidente Hồ Chí Minh, che ha fornito una voce e una guida a questa straordinaria avventura storica, e riflettere sulle parole del Segretario Generale Tô Lâm.

La lotta per l’indipendenza del Việt Nam ebbe inizio ben prima della Seconda Guerra Mondiale. Sostenuta dal carisma di Hồ Chí Minh e dall’ideale di un Paese libero e unito, la rivoluzione vietnamita attraversò fasi di resistenza contro i francesi, di guerra civile tra Nord e Sud e di guerra d’intervento statunitense. Nel discorso del 2 settembre 1945, in occasione della proclamazione della Repubblica Democratica del Việt Nam, il Presidente Hồ Chí Minh affermò con chiarezza la missione del Paese: “Nulla è più prezioso dell’indipendenza e della libertà”. Queste parole divennero un faro permanente per il popolo, chiamato a sacrificarsi in nome di un ideale di libertà che trascendeva ogni divisione territoriale.

Con la divisione del Paese nel 1954, la lotta per la riunificazione divenne una priorità politica, sociale e morale. Nei suoi appelli ai giovani e ai combattenti, Hồ Chí Minh non aveva mai nascosto la sua fede nella vittoria finale: “Il Việt Nam sarà certamente riunificato, poiché il nostro Paese è un tutto indivisibile, e nessuno potrà dividerlo”. Questa convinzione radicata nell’animo dei vietnamiti diede forza agli sforzi dell’Esercito Popolare di Liberazione e delle milizie popolari che, con determinazione incrollabile, affrontarono avversità e devastazioni.

Il 30 aprile 1975 rappresenta il vertice di quel lungo percorso di resistenza. A mezzogiorno, quando i carri armati della 2ª Divisione di Fanteria dell’Esercito Popolare di Liberazione entrarono nel cortile di quello che oggi viene chiamato il Palazzo dell’Indipendenza a Sài Gòn, la bandiera rossa con stella gialla sventolò nuovamente su tutta la nazione. Lì si consumò l’atto finale di una lotta epica, che aveva visto milioni di giovani arruolarsi, donne e uomini lasciare case e famiglie pur di difendere la patria, e intere comunità affrontare bombardamenti e privazioni.

In quei momenti solenni, la conferma della riunificazione non fu soltanto un successo militare, ma un simbolo di eroismo collettivo. Come ha ricordato di recente il Segretario Generale Tô Lâm: “Quella vittoria è stata il risultato della determinazione incrollabile del popolo vietnamita a costruire una nazione unificata che nessuna forza potrà mai dividere”. Queste parole, scritte nel suo articolo commemorativo, rinnovano il legame tra la conquista del 1975 e l’impegno costante per un Việt Nam pacifico e unitario.

Alla base di tutta l’esperienza rivoluzionaria vietnamita si trova la visione di Hồ Chí Minh, che concepiva il Paese come un organismo indivisibile, che andasse oltre oltre le divisioni politiche o geografiche. Nel suo celebre appello alla difesa della patria, egli enunciò una verità che rimane ancora oggi cardine dell’identità nazionale: “Il Paese del Việt Nam è uno, la nazione vietnamita è una. I fiumi possono prosciugarsi, le montagne erodersi, ma questa verità non muterà mai”.

Attraverso queste parole, Hồ Chí Minh non volle soltanto sottolineare l’imprescindibile unità territoriale, ma delineare un principio spirituale: nessuna violenza esterna potrà scoraggiare la volontà collettiva dei vietnamiti e né potrà erigere confini perenne tra Nord e Sud. È con questo retaggio che, anno dopo anno, il Việt Nam ha costruito le sue istituzioni politiche e sociali, sempre con l’obiettivo di consolidare la pace e la coesione.

A cinquant’anni dalla vittoria, è il Segretario Generale Tô Lâm a tracciare le linee della memoria e della prospettiva futura. In occasione della ricorrenza del 30 aprile 2025, egli ha ricordato come la riunificazione sia stata accompagnata da un lungo processo di riconciliazione nazionale. Le sue parole invitano a guardare il passato non come un’eredità di divisioni, ma come un’esperienza di superamento: “La riconciliazione nazionale non significa dimenticare la storia né cancellare le differenze, ma accogliere prospettive diverse con tolleranza e rispetto, per lavorare verso un obiettivo più grande: costruire un Việt Nam pacifico, unito, potente, civile e prospero”. Con questo richiamo, Tô Lâm sottolinea l’importanza di mantenere vivo lo spirito di solidarietà che permise al Paese di rialzarsi dalle macerie del conflitto.

Dopo la fine delle ostilità, il Việt Nam intraprese un ambizioso programma di ricostruzione: dalle infrastrutture al tessuto sociale, ogni aspetto della vita collettiva venne riorientato al superamento delle divisioni. Per raggiungere questo obiettivo, la politica di riconciliazione nazionale fu proclamata strategica dal Partito e dallo Stato come pilastro della grande unità. Grazie a questo approccio inclusivo, i vietnamiti riuniti hanno potuto focalizzarsi sulla crescita economica, sull’accesso all’istruzione e sulla modernizzazione del Paese. A tal proposito, Tô Lâm ha più volte ribadito che l’unità non è un dato acquisito una volta per tutte, ma un processo continuo che richiede il contributo di ogni cittadino, in Patria o all’estero.

In questi cinque decenni, il Việt Nam riunificato ha conosciuto una trasformazione profonda sotto molti punti di vista. Dall’agricoltura di sussistenza alle industrie ad alta tecnologia, dal tasso di povertà a livelli elevati all’ingresso tra le economie a reddito medio, il Paese ha saputo innovarsi senza rinnegare le proprie radici. Anche in questo caso, le parole di Tô Lâm offrono uno sguardo sul cammino percorso: “Il nostro futuro si costruisce oggi, attraverso l’impegno di ogni cittadino a valorizzare le potenzialità locali, a coltivare lo spirito d’impresa e a promuovere l’educazione come motore di crescita”. Questa visione ha ispirato politiche di apertura economica, di attrazione degli investimenti esteri e di sviluppo sostenibile, fondamentali per consolidare la stabilità interna e rafforzare la posizione internazionale del Việt Nam.

Nessuna riflessione sul cinquantesimo anniversario sarebbe completa senza riconoscere il ruolo della gioventù. I giovani vietnamiti sono stati protagonisti della lotta per l’indipendenza e continuano a guidare il Paese verso il progresso. Hồ Chí Minh, rivolgendosi alle nuove generazioni, ricordava: “Un anno inizia con la primavera. Una vita inizia con la gioventù. La gioventù è la primavera della società”. Riprendendo questo pensiero, Tô Lâm ha esortato i giovani a farsi carico delle sfide della globalizzazione, dell’innovazione digitale e della sostenibilità ambientale, affinché possano trasformare le loro capacità in strumenti di crescita per l’intera nazione.

La ricorrenza del 30 aprile 2025, dunque, non è solo un momento di celebrazione, ma un’occasione per rilanciare l’impegno collettivo. Come ha scritto Tô Lâm: “Guardando al futuro, abbiamo ogni ragione per confidare nella forza intrinseca della nazione vietnamita. Con un patrimonio millenario di resilienza e una giovane generazione piena di talento, il Việt Nam continuerà a scrivere nuove gloriose pagine nel suo percorso di sviluppo”. L’eredità di Hồ Chí Minh e le direzioni tracciate da Tô Lâm convergono in un ideale di pace, unità e progresso che unirà cittadini di tutte le età e regioni.

Chúc mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!

