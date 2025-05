La Rai silenzia chi non segue il copione: il caso Innaro

Foto Screenshot

Marc Innaro è stato corrispondente Rai da Mosca per due periodi (1994-2000 e 2014-2022), oltre che da Gerusalemme e dal Cairo, dove si trova attualmente. La Rai interruppe la sua presenza in Russia dopo l’approvazione da parte della Duma di una legge che prevedeva l’arresto per chi diffondeva informazioni considerate false dal governo russo.

Innaro non ha mai condiviso quella decisione: “Fin dall’inizio dissi che quella legge valeva per i giornalisti russi, non certo per gli occidentali, che in Russia vivono e lavorano con visto giornalistico e accredito ufficiale che può essere revocato in qualsiasi momento.” Uno studio legale confermò che non esistevano rischi concreti, ma le sue argomentazioni rimasero inascoltate.

Dopo la riapertura dell’ufficio Rai a Mosca, Innaro rifiutò di lasciarlo, ma col tempo chiese il trasferimento: “Non volevo essere pagato per non fare nulla, non dai russi, ma dagli italiani.” Poco prima aveva mostrato in diretta una mappa sull’espansione della Nato, occasione che colse per sottolineare il punto di vista russo: “Ditemi voi chi si è allargato”.

Per questo atteggiamento fu accusato di filoputinismo e ostacolato professionalmente. “Ebbi due volte la possibilità di intervistare Lavrov: tutte e due le volte mi fu negato. Chiesi di seguire i russi nel Donbass come embedded, ma mi fu negato. Poi altri colleghi andarono embedded in Ucraina e persino in Russia”.

Riguardo all’allarme sulla minaccia russa, Innaro è scettico: “Non ho mai sentito parlare di carri armati russi che dovrebbero arrivare a Lisbona. La Russia è un Paese immenso, con una popolazione relativamente piccola. È irrealistico pensare che voglia occupare l’Europa”.

La questione, secondo lui, riguarda l’ingresso dell’Ucraina nella Nato: “Putin lo disse già nel 2007, alla Conferenza di Monaco.”

Sulla crescente russofobia: “È una malattia… È assurdo sovrapporre l’Unione Sovietica con la Russia di oggi. Quello era uno Stato ideologico; oggi la Russia è iper-capitalista.”

Anche le dichiarazioni di Mattarella non lo convincono: “Mi sembra una lettura assolutamente fuorviante. Se non ci fosse stata l’Unione Sovietica, l’Europa occidentale non sarebbe stata liberata dagli anglo-americani.”

Quanto al futuro del conflitto, Innaro osserva: “I russi sono per l’80% con Putin… Più andiamo avanti, più diventa difficile tornare indietro.”

E conclude: “Avremmo dovuto includere la Russia… Abbiamo molto più in comune con i russi che con molti altri Paesi.”

Fonte: Intervista del Fatto Quotidiano