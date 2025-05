Siria, i “terroristi moderati” profanano la tomba del generale Zahreddine: silenzio e complicità del nuovo regime

Foto screenshot

Circolano in rete le immagini della devastazione della tomba del generale druso Issam Zahreddine, figura iconica della Guardia Repubblicana siriana e protagonista della resistenza durante l’assedio di Deir ez-Zor nel 2017. Il suo mausoleo, la casa natale e persino il monumento commemorativo sono stati rasi al suolo da gruppi armati provenienti dal deserto, legati a milizie beduine definite da alcuni “ribelli moderati”.

L’episodio è l’ennesima replica di quanto accaduto a Latakia: con il pretesto della lotta contro elementi antigovernativi, bande armate penetrano nelle regioni instabili come Suwayda, lasciandosi dietro scie di sangue e rovine. La distruzione del patrimonio culturale e le violenze contro le popolazioni locali sembrano avvenire nell’impunità generale. Come già avvenuto lungo la costa alawita, gli autori di queste atrocità non subiscono conseguenze.

Quel che rende più inquietante la situazione è l’atteggiamento del nuovo regime siriano, che non solo ignora sistematicamente queste azioni, ma in alcuni casi pare addirittura tollerarle o supportarle in modo indiretto. Questi sarebbero i nuovi partner politici di una Siria ancora profondamente lacerata.