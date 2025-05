Discorso di Tô Lâm in occasione delle celebrazioni per i 50 anni della riunificazione del Việt Nam

«Con il coraggio, l’intelligenza e la forza del Việt Nam, abbiamo conquistato la storica Grande Vittoria di Primavera; e siamo fermamente fiduciosi che continueremo a conseguire vittorie ancora più grandi e risultati straordinari nella nuova era della prosperità, della civiltà e dell’ascesa nazionale, costruendo il nostro Paese “più dignitoso e più bello”», ha dichiarato il leader del Partito Tô Lâm.

Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam (PCV), Tô Lâm, è intervenuto alla cerimonia nazionale per il 50° Anniversario della Liberazione del Sud e della riunificazione nazionale, svoltasi a Hồ Chí Minh City il 30 aprile.

DISCORSO DEL SEGRETARIO GENERALE TÔ LÂM

ALLA CELEBRAZIONE NAZIONALE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DEL SUD

E DELLA RIUNIFICAZIONE NAZIONALE

Traduzione di Giulio Chinappi

Cari dirigenti e dirigenti onorari del Partito, dello Stato e del Fronte della Patria del Việt Nam,

Cari veterani rivoluzionari, Madri Eroiche vietnamite, Eroi delle Forze Armate Popolari, Eroi del Lavoro, generali, ufficiali, veterani, famiglie con meriti verso la patria,

Cari ospiti internazionali,

Cari delegati, compagni, connazionali, soldati in tutto il paese e comunità vietnamita all’estero,

Oggi, nell’atmosfera eroica dello storico 30 aprile, nella città eroica intitolata al nostro amato Presidente Hồ Chí Minh, con profonda emozione e orgoglio, il Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam, l’Assemblea Nazionale, il Presidente della Repubblica, il Governo della Repubblica Socialista del Việt Nam e il Comitato Centrale del Fronte della Patria del Việt Nam organizzano solennemente la cerimonia per celebrare il “50° Anniversario della Liberazione del Sud e della riunificazione nazionale” – il traguardo più brillante nella storia della costruzione e difesa del Paese, che segna la gloriosa conclusione di trent’anni di lotta tenace per l’indipendenza, la libertà e la riunificazione della Patria, pone fine all’oppressione coloniale vecchia e nuova durata più di un secolo, e apre al Paese una nuova era – l’era dell’indipendenza nazionale e del socialismo.

A nome dei dirigenti del Partito, dello Stato e del Comitato Centrale del Fronte della Patria del Việt Nam, porgo un caloroso benvenuto e invio i miei rispettosi saluti, i miei più sinceri auguri e i migliori auspici ai dirigenti e agli ex dirigenti del Partito, dello Stato e del Fronte della Patria del Việt Nam; ai veterani rivoluzionari, alle Madri Eroiche vietnamite, agli Eroi delle Forze Armate Popolari e del Lavoro; ai generali, agli ufficiali, ai soldati, ai veterani, ai miliziani, ai guerriglieri, ai volontari giovanili, ai lavoratori in prima linea, alle famiglie con meriti, agli ospiti internazionali, a tutti i connazionali e compagni sparsi nel paese e all’estero, e all’organizzazione del Partito, all’amministrazione e al popolo di Hồ Chí Minh City.

In questo momento sacro, ricordiamo con profondo rispetto e gratitudine i grandi meriti del caro Presidente Hồ Chí Minh – geniale guida del nostro Partito e della nazione, grande maestro della rivoluzione vietnamita, eroe della liberazione nazionale, illustre maestro di cultura, valoroso combattente dei movimenti comunista e operaio internazionali – che, con il fervente desiderio di liberare il Sud e riunificare la nazione, proclamò con fede incrollabile: «Qualunque siano le difficoltà e le fatiche, il nostro popolo vincerà sicuramente. La nostra Patria si riunificherà sicuramente. I compatrioti del Nord e del Sud riuniti sotto lo stesso tetto».

Ricorderemo e onoreremo per sempre i grandi meriti dei leader rivoluzionari, dei martiri, delle Madri Eroiche vietnamite, degli Eroi delle Forze Armate Popolari, delle generazioni di quadri, generali, ufficiali, soldati, miliziani, guerriglieri, volontari giovanili, lavoratori in prima linea, feriti e malati di guerra, famiglie dei martiri, famiglie con meriti rivoluzionari, veterani e dell’intera forza armata popolare e del popolo, in patria e all’estero, che hanno dedicato e sacrificato la propria vita per la causa della completa liberazione del Sud e della riunificazione del Paese.

Ringraziamo sinceramente i fratelli, compagni e amici internazionali, le forze progressiste e le persone amanti della pace di tutto il mondo, per il loro prezioso, totale, leale e saldo sostegno alla causa di liberazione e riunificazione nazionale del popolo vietnamita.

Cari compagni, connazionali e delegati,

Subito dopo il successo della Rivoluzione d’Agosto del 1945 e la nascita della Repubblica Democratica del Việt Nam, il nostro popolo dovette affrontare due lunghi conflitti di resistenza per difendere l’indipendenza e l’unità nazionale. Terminata la guerra contro i colonialisti francesi, come molti popoli nel mondo, i vietnamiti aspiravano a una vita pacifica, indipendente e libera. Tuttavia, gli imperialisti statunitensi sostituirono velocemente i francesi, intervennero in Việt Nam, divisero il Paese e trasformarono il Sud in una nuova colonia e avamposto per fermare il comunismo in Asia sud-orientale e le forze progressiste mondiali.

Durante la guerra di aggressione contro il Việt Nam, gli statunitensi schierarono numerose truppe con armamenti modernissimi, applicarono strategie belliche estreme, condussero due brutali campagne contro il Nord, infliggendo immense sofferenze e perdite a entrambe le regioni; e le conseguenze di quella guerra permangono ancora oggi.

Di fronte a incommensurabili difficoltà, sfide e ferocia, abbiamo ereditato e promosso la gloriosa tradizione dei nostri antenati nella lotta contro gli invasori stranieri, tratto preziose lezioni dalla lunga guerra di resistenza contro i colonialisti francesi, con coraggio e lungimiranza, unendo la forza del popolo e del grande blocco dell’unità nazionale e valorizzando al massimo il sostegno degli amici internazionali, delle forze progressive e delle persone amanti della pace in tutto il mondo. Il nostro Partito e il Presidente Hồ Chí Minh guidarono l’esercito e il popolo a portare avanti simultaneamente due compiti strategici: la rivoluzione socialista nel Nord e la rivoluzione democratica popolare nel Sud, respingendo risolutamente gli invasori.

Con il vivo desiderio di salvaguardare l’indipendenza nazionale e la riunificazione, e con lo spirito che “nulla è più prezioso dell’indipendenza e della libertà”, l’intero popolo vietnamita, dal Passo di Nam Quan al Capo Cà Mau, si unì per respingere gli invasori, dimostrando in ogni luogo il coraggio, i sacrifici e le gloriose imprese del nostro esercito e del popolo. Con la ferrea volontà di “liberare il Sud, siamo decisi ad avanzare”, esercito e popolo ottennero vittorie successive, sconfiggendo gradualmente il nemico e giungendo al trionfo completo con la storica Campagna Hồ Chí Minh, che riunificò il Paese.

Il tempo passerà, ma la vittoria nella guerra di resistenza contro gli Stati Uniti per la salvezza nazionale rimarrà per sempre registrata nella storia della nazione come simbolo luminoso dell’eroismo rivoluzionario, vittoria della giustizia, della stoffa morale, dello spirito e dell’intelligenza vietnamita; vittoria del patriottismo ardente e dell’aspirazione all’indipendenza, alla libertà e alla riunificazione nazionale, e del principio “il Việt Nam è uno, la nazione vietnamita è una”, pietra miliare che affermò che il nostro Partito, popolo ed esercito avevano realizzato i desideri e le istruzioni di nonno Hồ, completando la liberazione del Sud, la riunificazione del Paese e unendo Nord e Sud come una sola famiglia.

La vittoria nella guerra di resistenza contro gli Stati Uniti per la salvezza nazionale derivò dalla guida corretta e creativa del Partito; dalla politica di guerra popolare, attuata grazie al grande blocco dell’unità nazionale e alla solidarietà internazionale; dal connubio di lotta militare, politica e diplomatica e dall’arte di cogliere il momento propizio per concentrare le forze in un’offensiva generale e un’insurrezione; dalla forza del grande retroterra settentrionale a supporto dei fronti meridionali, con lo spirito: “Non manca un chicco di riso, non manca un soldato”; dalla straordinaria solidarietà Việt Nam–Laos–Cambogia e dal sincero, efficace sostegno dell’Unione Sovietica, della Cina e dei paesi socialisti fratelli; delle forze progressiste e pacifiste di tutto il mondo, compresi molti americani. In particolare, la Grande Vittoria di Primavera del 1975 incoraggiò fortemente i movimenti di liberazione nazionale per la pace e il progresso, aprendo la via al crollo del neocolonialismo e segnando una svolta epocale nella storia del XX secolo.

Oltre al suo significato epocale, la Grande Vittoria di Primavera del 1975 ha lasciato preziose lezioni teoriche e pratiche per la causa rivoluzionaria del Partito e della nazione: (1) Promuovere la forza del popolo e del grande blocco dell’unità nazionale, combinando sapientemente la forza interna con quella dei tempi; (2) Elevare al massimo lo spirito di patriottismo, orgoglio nazionale e dignità; lo spirito d’indipendenza, autosufficienza, coraggio e resilienza; la determinazione a lottare e a vincere di Partito, popolo ed esercito; (3) Tenere alta la bandiera dell’indipendenza nazionale e del socialismo, individuando la via giusta, adatta alle condizioni e caratteristiche della rivoluzione vietnamita; (4) Applicare e sviluppare creativamente i metodi di lotta rivoluzionaria e la guerra popolare totale; elaborare teorie uniche di guerra popolare e arte militare; “usare pochi contro molti”, “sostituire la violenza con la benevolenza”; (5) Cogliere saldamente le opportunità e attaccare rapidamente, audacemente, proattivamente, sensibilmente, flessibilmente, creativamente e risolutamente per condurre l’Offensiva e l’Insurrezione Generale di Primavera 1975 al trionfo completo; (6) Praticare bene la benevolenza, la riconciliazione nazionale, lasciarsi il passato alle spalle e guardare al futuro; (7) Ma la lezione principale, fattore decisivo per la Vittoria di Primavera, fu mantenere la leadership assoluta del Partito; costruire un Partito forte in ogni aspetto; accrescere la capacità di leadership e la forza combattiva del Partito in tutta la lotta per la liberazione e la riunificazione nazionale e la difesa del socialismo.

Cari compagni, connazionali e distinti delegati,

Sulla base delle preziose lezioni della vittoria nella guerra di resistenza contro gli USA, sotto la guida del Partito, tutto il popolo e l’esercito si sono uniti per recuperare, ricostruire e sviluppare il Paese secondo gli ultimi desideri dello zio Hồ: «Il mio ultimo desiderio è che tutto il Partito e il popolo si uniscano e si impegnino a costruire un Việt Nam pacifico, unito, indipendente, democratico e prospero, dando contribuzioni degne alla rivoluzione mondiale».

Dopo 50 anni di riunificazione nazionale e quasi 40 anni di attuazione della politica Đổi mới (Rinnovamento), il nostro Paese ha superato numerose difficoltà e sfide per conseguire risultati monumentali di rilevanza storica, gettando le basi, potenzialità, posizioni e prestigio internazionale di oggi. Da nazione povera e arretrata, devastata dalla guerra e sottoposta a blocchi ed embarghi, il Việt Nam si è trasformato in un paese in via di sviluppo che ha quasi raggiunto un reddito medio-alto, profondamente integrato nella politica mondiale, nell’economia globale e nella civiltà umana, assumendo molte responsabilità internazionali e svolgendo un ruolo attivo e positivo in varie organizzazioni internazionali e forum multilaterali di rilievo.

L’indipendenza, la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale del Paese sono state saldamente preservate mentre gli interessi nazionali sono stati protetti.

Nel 2024 la dimensione della nostra economia si è collocata al 32° posto nel mondo e ci troviamo tra le prime 20 economie per commercio e attrazione di investimenti esteri.

Il tenore di vita della popolazione è notevolmente migliorato, con il tasso di povertà drasticamente ridotto all’1,93% (secondo criteri multidimensionali) rispetto al dato che superava il 60% nel 1986. Le potenzialità economiche, politiche, culturali, sociali, scientifiche-tecnologiche, di difesa e di sicurezza sono state progressivamente consolidate.

Le relazioni estere si sono ampliati e la posizione e il prestigio del nostro Paese sono costantemente aumentati. Ad oggi, il Việt Nam ha stabilito relazioni diplomatiche con 194 paesi membri delle Nazioni Unite e instaurato rapporti di cooperazione, partenariati strategici e partenariati strategici completi con tutte le principali potenze mondiali, compresi gli Stati Uniti, con cui nel 2025 festeggeremo il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche.

Cari compagni, connazionali e distinti delegati,

Mezzo secolo è trascorso e, con i grandi risultati conseguiti, ci troviamo ora a un nuovo punto di partenza storico per aiutare il Paese a sollevarsi, decollare e «stare al fianco delle potenze dei cinque continenti». Per realizzare l’aspirazione di costruire un Việt Nam «dieci volte migliore di oggi», dobbiamo liberare tutte le forze produttive, scatenare tutte le risorse e sfruttare pienamente potenzialità e punti di forza per promuovere con vigore lo sviluppo socio-economico.

Nel 2025, puntiamo a un tasso di crescita economica di almeno l’8% e a una crescita a due cifre nel quinquennio 2026-2030; siamo decisi a realizzare con successo gli obiettivi strategici di diventare un paese in via di sviluppo a reddito medio-alto e con un’industria moderna entro il 2030 e una nazione sviluppata, orientata al socialismo, con reddito elevato entro il 2045. L’attenzione dovrà essere posta sul superamento dei colli di bottiglia istituzionali; sulla ridefinizione dello spazio economico, sull’espansione delle opportunità di sviluppo, sull’aumento della decentralizzazione e della delega di autorità, sulla ripartizione e combinazione delle risorse economiche; sulla creazione di un nuovo modello di crescita basato su scienza, tecnologia, innovazione e trasformazione digitale come forze trainanti, per determinare trasformazioni radicali in produttività, qualità, efficienza e competitività, individuando il settore privato come motore principale dell’economia nazionale.

Orgogliosi delle gloriose tradizioni storiche della nazione e con immensa gratitudine per i grandi contributi e i sacrifici di soldati e connazionali in tutto il Paese, siamo sempre più consapevoli della nostra responsabilità nel realizzare le ultime istruzioni dello zio Hồ prima della sua dipartita: «Il Partito deve avere un buon piano per sviluppare l’economia e la cultura, con l’obiettivo di migliorare continuamente la vita del popolo». Prendersi cura del popolo e soddisfare sempre più le sue esigenze materiali e spirituali, in particolare di coloro che vivono in aree remote, regioni di confine, isole, zone di base rivoluzionaria e ex zone di resistenza, è stata e resterà una priorità del Partito. Dobbiamo concentrarci sull’efficace attuazione delle politiche di equità, progresso sociale, sicurezza sociale e welfare, nonché di quelle a favore dei cittadini con meriti di guerra; mettere in pratica l’esenzione dalle tasse scolastiche per tutti i livelli dell’istruzione generale; completare il programma di eliminazione delle abitazioni temporanee e fatiscenti, accelerare la costruzione di alloggi sociali per i redditi bassi; e dedicare la dovuta attenzione allo sviluppo sanitario e all’assistenza sanitaria pubblica, mirare all’esenzione totale delle spese ospedaliere affinché ogni cittadino vietnamita possa realmente vivere in sicurezza, salute, libertà, prosperità e felicità.

Consapevoli dell’incomparabile grande forza del popolo e del grande blocco di solidarietà nazionale del Việt Nam, comprendiamo a fondo e applichiamo coerentemente il principio che «il popolo è la radice», il popolo è il centro, il soggetto e il fine del processo di costruzione, sviluppo e difesa della nazione. È necessario attuare con vigore la politica di unità e riconciliazione nazionale con lo spirito che tutti noi abbiamo il sangue di Lạc Hồng, siamo fratelli e sorelle, «come alberi di una stessa radice, come figli di una stessa famiglia». Tutti i vietnamiti sono cittadini del Việt Nam, hanno diritto alla vita, al lavoro, alla libera ricerca della felicità e dell’amore nella patria, e hanno diritto e dovere di contribuire alla costruzione della Patria. Con la politica di chiudere il passato, rispettare le differenze e guardare al futuro, il nostro intero Partito, il popolo e il Việt Nam insieme si impegnano a costruire un Việt Nam pacifico, unificato, felice, prospero e sviluppato.

In quanto nazione che ha conosciuto infiniti dolori e perdite a causa delle guerre passate e anche nazione che ha goduto dei grandi benefici derivanti dalla pace e dalla cooperazione amichevole negli ultimi decenni, il Việt Nam desidera sinceramente collaborare con la comunità internazionale per costruire un futuro di pace, prosperità, solidarietà e sviluppo. Facciamo tutto il possibile oggi, con la volontà di lasciare alle generazioni future non solo un mondo migliore, ma anche la fiducia e l’ammirazione per il senso di responsabilità e la saggezza della generazione odierna.

Continueremo ad approfondire i nostri rapporti di amicizia e cooperazione con i paesi di tutto il mondo; attueremo il motto «Il Việt Nam è un amico, un partner affidabile e un membro attivo e responsabile della comunità internazionale»; innovando meccanismi e politiche, creeremo tutte le condizioni favorevoli per gli amici internazionali e per la comunità vietnamita all’estero — coloro che portano l’identità culturale vietnamita, cresciuti in paesi sviluppati, dotati di competenze e capacità manageriali e di ampi legami internazionali — affinché partecipino alle attività di promozione dello sviluppo socio-economico in Việt Nam. Il 50° Anniversario della Liberazione del Sud e della riunificazione nazionale è anche un momento storico per tutti i vietnamiti, tutte le classi sociali, i connazionali di tutte le etnie e religioni, i membri del Partito e tutto il popolo in patria e all’estero, milioni di persone come un sol uomo, per unirsi, stringersi la mano e volgere lo sguardo verso la Patria con l’obiettivo di costruire un Việt Nam forte, prospero, civile e felice.

Nel contesto di una situazione mondiale complicata, in quanto nazione che ha subito innumerevoli perdite e dolori a causa delle guerre, comprendendo profondamente il valore prezioso della pace, dell’indipendenza e della libertà, dobbiamo continuare a rafforzare e modernizzare la difesa e la sicurezza nazionale, costruire la difesa popolare per la pace e l’autodifesa, salvaguardare con fermezza la Patria «in anticipo», «in modo lungimirante» e «proteggere il Paese quando non è ancora in pericolo».

Dobbiamo costruire e promuovere la «posizione basata sul popolo», consolidare saldamente la posizione di difesa popolare e la posizione di sicurezza del popolo. È necessario edificare un Esercito Popolare e una Pubblica Sicurezza Popolare rivoluzionari, disciplinati, d’élite e moderni, che siano forze centrali per proteggere con fermezza l’indipendenza, la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale della Patria, facendone la «spada preziosa» e lo «scudo» per tutelare il Partito, lo Stato e il popolo e salvaguardare il regime, sempre un saldo punto di riferimento per il popolo.

Fieri del glorioso Partito e dei grandi successi del nostro esercito e del nostro popolo sotto la guida del Partito, dobbiamo impegnarci a costruire un Partito pulito, forte e completo affinché esso sia realmente «morale e civile», rappresentando l’intelligenza, l’onore e la coscienza della nazione e dell’epoca, degno della fiducia, della scelta e delle aspettative del popolo. Dobbiamo continuare a innovare la leadership e la capacità di comando del Partito; riuscire nel rinnovamento rivoluzionario dell’organizzazione dell’apparato del sistema politico, riorganizzando le unità amministrative per renderle più snelle, efficienti ed efficaci. Dobbiamo costruire e perfezionare gradualmente il meccanismo di controllo del potere, respingendo con decisione corruzione, sprechi, fenomeni negativi e burocrazia; e formare un contingente di quadri a tutti i livelli, in particolare quadri strategici e leader con qualità, intelligenza e dedizione sufficienti, che osino pensare, osino agire e osino assumersi responsabilità per gli interessi del Paese e del popolo.

Cari compatrioti, compagni e distinti delegati,

In occasione del 50° Anniversario della Liberazione del Sud e della riunificazione nazionale; del Primo Maggio; del 135° anniversario della nascita del Presidente Hồ Chí Minh e di altri importanti eventi del 2025, a nome dei leader del Partito, dello Stato e del Comitato Centrale del Fronte della Patria del Việt Nam, ringrazio di nuovo sinceramente tutti i compatrioti, camerati e coloro che si sono sacrificati per il Paese; ringrazio il popolo, gli amici amanti della pace e le forze progressiste di tutto il mondo che hanno sostenuto e aiutato il popolo vietnamita nella lotta per la liberazione nazionale, così come nella causa della costruzione e difesa della Patria oggi.

Promuovendo lo spirito della Grande Vittoria di Primavera del 1975 e i risultati dei quattro decenni di Đổi mới, tutto il nostro Partito, il popolo e l’esercito si sforzano con determinazione di portare a termine con successo il piano di sviluppo socio-economico quinquennale 2021-2025 e di conseguire ulteriori risultati straordinari in preparazione ai prossimi Congressi del Partito a tutti i livelli, in vista del 14° Congresso Nazionale del Partito. Con il coraggio, l’intelligenza e la forza del Việt Nam, abbiamo conquistato la storica Grande Vittoria di Primavera; e siamo fermamente convinti di continuare a conseguire vittorie ancora più grandi e risultati straordinari nella nuova era di prosperità, civiltà e riscatto nazionale, costruendo il nostro Paese “più dignitoso e più bello”, fianco a fianco con le potenze dei cinque continenti, adempiendo alle aspirazioni del Presidente Hồ Chí Minh e dell’intera nazione.

Lo spirito della Grande Vittoria di Primavera del 1975 è immortale!

Viva il glorioso Partito Comunista del Việt Nam!

Viva la Repubblica Socialista del Việt Nam!

Gloria eterna al popolo!

Il grande Presidente Hồ Chí Minh vive per sempre nella nostra causa!

Vi ringrazio tutti di cuore.

