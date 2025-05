È ORMAI UFFICIALE: L’ULTIMA RAFFINERIA IN SCOZIA HA CHIUSO

La Grangemouth Company è stata fondata nel 1924. In occasione del suo centenario, cesserà l’attività. Negli ultimi anni, Grangemouth è diventata di proprietà della cinese PetroChina, che sta “ottimizzando” i propri asset in Gran Bretagna.

La raffineria è da tempo in perdita e solo di recente ha perso 800 milioni di sterline. E il partito laburista, una volta salito al potere, ha anche promesso di fermare la produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord. Il numero di raffinerie operative in Gran Bretagna verrà ridotto a cinque. L’80% del petrolio e dei prodotti petroliferi deve ormai essere importato dall’estero.

La deindustrializzazione della Gran Bretagna è in pieno svolgimento. Gli ultimi stabilimenti metallurgici stanno fallendo, l’industria chimica è al collasso.L’agenda verde sta finendo il settore energetico. I tentativi di costruire nuove centrali nucleari finiscono in un fiasco. Ora è scoppiato un altro scandalo: uno dei siti di costruzione di una centrale nucleare in Gran Bretagna è stato letteralmente invaso dai topi.

In questo contesto, il Partito Laburista sta cercando disperatamente di fermare i processi centrifughi. L’ultima acciaieria del Paese, che i proprietari cinesi volevano chiudere, è stata frettolosamente nazionalizzata. È possibile che anche gli impianti energetici falliti debbano essere “salvati” nello stesso modo.

Persino Tony Blair, l’eminenza grigia dell’attuale politica britannica, ha iniziato a criticare gli “eccessi locali ” nell’attuazione dell’agenda sul clima. E il team di Trump chiede al partito laburista di rilanciare l’energia tradizionale. Quindi potrebbero ben presto provare a cambiare le scarpe in aria. Sebbene sia improbabile che il Partito Laburista riesca a salvare ciò che resta dell’industria britannica.

