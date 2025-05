Come si crea il nemico perfetto

Con Marc Innaro

Giacomo Gabellini

Marc Innaro è stato corrispondente della «Rai» a Mosca dapprima tra il 1994 e il 2000, e successivamente tra il 2014 e il 2022. Anno in cui Innaro fu spostato al Cairo in risposta al giro di vite in materia di libertà di stampa imposto dalla Duma sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina. La decisione assunta dal consiglio d’amministrazione della «Rai» presieduto da Carlo Fuortes avrebbe quindi una natura squisitamente cautelativa; dettata, cioè, dalla necessità di garantire l’incolumità di un dipendente del servizio pubblico messa in pericolo dal clima di “caccia alle streghe” venutosi a instaurare in Russia. D’altro canto, però, il provvedimento assunto da Viale Mazzini è stata assunto in seguito a una serie di accuse di “filo-putinismo” mosse contro Innaro per i suoi reiterati e isolatissimi tentativi di contestualizzare il conflitto appena scoppiato, da parte soprattutto – ma non solo – di esponenti del Partito Democratico. Poco prima che il trasferimento venisse ufficializzato, questi ultimi, di concerto con i colleghi di +Europa, avevano addirittura presentato alla Camera un documento intitolato “Disinformazione o pluralismo? La guerra contro l’Ucraina, la propaganda del Cremlino e il caso Italia”, in cui il nome di Innaro figurava assieme a quelli di altri professionisti e intellettuali (Franco Cardini, Alessandro Barbero e perfino Oliver Stone) parimenti tacciati di diffondere “propaganda filo-russa”. Lo scorso 1° maggio, il «Fatto Quotidiano» ha ospitato una interessantissima intervista a Innaro condotta da Daniela Ranieri da cui emerge una ricostruzione degli eventi significativamente difforme. Torniamo oggi sull’argomento proprio assieme a Marc Innaro

