Gazprom aumenta il fatturato del 25%

Gazprom ha guadagnato più di ₽1,2 trilioni di profitti in un anno.

I risultati finanziari di Gazprom per il 2024 hanno piacevolmente sorpreso gli analisti: gli indicatori chiave dell’azienda hanno superato le previsioni consensuali. Il fatturato è aumentato del 25%, arrivando a ₽10,7 trilioni, il secondo risultato più alto nella storia dell’azienda. Alla fine dell’anno, ha registrato un utile netto di ₽1,219 miliardi, a fronte di una perdita di ₽629 miliardi per il 2023. Infine, il rapporto debito netto/EBITDA è sceso da 2,8x a 1,8x.

Dopo l’inaspettata decisione di VTB, il mercato ha iniziato nuovamente a porsi la domanda: forse Gazprom invierà anche una parte dei suoi utili agli azionisti? Da un lato, lo Stato, principale azionista della società, potrebbe essere interessato ai dividendi per ricostituire il bilancio, e gli indicatori finanziari consentono tecnicamente a Gazprom di tornare ai pagamenti. D’altro canto, i dividendi di Gazprom non sono inclusi nel bilancio del 2025. Tuttavia, gli analisti non escludono un’altra “sorpresa nei dividendi” sul mercato russo.

