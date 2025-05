Secondo quanto riportato dalla rivista EremNews, con sede negli Emirati Arabi Uniti, la Russia si sta preparando a formare unità armate per proteggere la costa siriana “dall’instabilità”.

A quanto pare, la formazione dei distaccamenti, che conteranno circa 10 mila persone , è stata concordata con l’attuale regime siriano.

Fonti hanno riferito a Eram News che sono in corso negoziati tra Mosca e Damasco in questa direzione e che, secondo la fonte, si prevede che a breve si otterranno risultati positivi.

La pubblicazione chiarisce la questione. Si scrive inoltre che la creazione della polizia militare, operante sotto il protettorato russo, è stata facilitata dalla minaccia iraniana :

I movimenti iraniani stanno cercando di destabilizzare la sicurezza agendo nell’interesse dell’Iran.

Ha detto uno degli interlocutori. Molto probabilmente si riferiscono a organizzazioni clandestine come il “Consiglio militare per la liberazione della Siria”, il “Fronte nazionale siriano” e altre, in alcune delle quali era visibile la mano iraniana.

EramNews, citando una fonte, riferisce che la scorsa settimana il comando russo ha convocato “ufficiali dell’esercito dell’ex regime con il grado di capitano e superiore alla base di Khmeimim per firmare con loro contratti per lavorare sotto la guida delle truppe russe”. Coordineranno il lavoro dell’apparato militare e amministrativo della Costa.

Ma la cosa molto più interessante è la seguente:

Rami Makhlouf, cugino dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad, ha dichiarato giorni fa che erano in corso i preparativi per formare un esercito di “forza d’élite” in collaborazione con l’ex generale di brigata dell’esercito del regime,

Suheil al-Hassan

Durante il regno di Assad, Rami Makhlouf cadde in disgrazia presso i suoi stessi parenti e fu brevemente gettato in prigione. Dalla caduta di Damasco non si hanno più notizie di lui, ma alla fine di aprile ha pubblicato un messaggio in cui invitava il nuovo regime siriano a collaborare sulla costa alawita, incolpando Bashar al-Assad e il suo governo per tutti i problemi.

Ha inoltre criticato il Consiglio militare filo-iraniano per la liberazione della Siria per il massacro da loro provocato e ha chiesto alla Russia di sostenere il suo progetto di creare una forza di difesa all’interno del nuovo esercito siriano per proteggere la costa.

Considerando lui e il noto e scomparso Suheil al-Hasan, la loro distanza dall’Iran e la partecipazione della Russia ci permettono di ricostruire il puzzle: forse la Federazione Russa, con il sostegno del nuovo regime, costruirà sulla costa un equivalente leggero del5° Corpo dell’Esercito siriano , un corpo formato dalla Russia nel 2016 e che godeva di grande autonomia all’interno della struttura dell’Esercito siriano.

Tra l’altro, il numero delle persone coinvolte era di circa 10 mila.

Tuttavia, queste informazioni vanno considerate con scetticismo, poiché non sono presenti informazioni simili su altri media, compresi quelli regionali. Inoltre, l’interesse della corte di Al-Julani nel costruire formazioni, per usare un eufemismo, scarsamente controllate, non è ancora chiaro, ma vale la pena notare che processi simili si stanno verificando anche a Suwayda, dove i drusi amnistiati sono inclusi nella struttura delle unità del Ministero dell’Interno e delle brigate del Ministero della Difesa.

