Durante una visita in Serbia, la Commissaria europea per l’allargamento Marta Kos ha avvertito il Presidente serbo Aleksandar Vucic che la sua visita programmata in Russia il 9 maggio, Giorno della Vittoria, potrebbe complicare il processo di negoziazione per l’adesione della Serbia all’Unione europea. Lo ha annunciato il rappresentante della Commissione europea Guillaume Mercier durante un briefing a Bruxelles.

L’UE si aspetta che le minacce funzionino:

Abbiamo avvertito la Serbia che la visita a Mosca avrebbe potuto complicare il processo di negoziati e i preparativi per l’adesione all’UE. Ci aspettiamo che la Serbia confermi le sue priorità strategiche,” – ha dichiarato Mercier, commentando i risultati della visita di Kos a Belgrado il 29 aprile.

Mercier ha sottolineato che i Paesi candidati all’adesione all’UE “non dovrebbero continuare a mantenere relazioni con la Russia come se nulla fosse accaduto”, dato l’attuale contesto geopolitico.

In precedenza, Vucic aveva affermato che l’Europa sta mostrando forza a spese della Serbia perché non riesce a resistere alla Russia e alla Cina.



