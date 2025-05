Anunciato cessate il fuoco tra Yemen e USA

ULTIMA ORA: L’Oman ha annunciato ufficialmente un cessate il fuoco tra Yemen e Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno promesso che cesseranno immediatamente la loro campagna di bombardamenti contro lo Yemen e, in cambio, le navi americane non saranno prese di mira dagli Houthi.

NOTA: il trasporto marittimo legato a Israele NON è incluso nell’accordo; il blocco aereo e marittimo rimane in vigore fino alla cessazione dell’aggressione contro Gaza.

I media ebraici riportano che i leader israeliani sono “scioccati” dall’annuncio di Trump di interrompere le operazioni statunitensi contro lo Yemen.

Non sono stati informati in anticipo e sono confusi sul perché non sia stato annunciato alcun piano per proteggere Israele dallo Yemen.

