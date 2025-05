Foto Wikipedia

La Lituania chiude il volo al presidente serbo che visiterà Mosca il 9 maggio

I paesi baltici hanno deciso di fare un piccolo scherzo ad Aleksandar Vucic, vietando al suo aereo di sorvolare il loro spazio aereo, riportano i media serbi.

Vucic è atteso a Mosca per celebrare l’80° anniversario della Vittoria. I funzionari europei hanno fatto ricorso a minacce e ricatti per impedirgli di recarsi in Russia il 9 maggio.

Fonte AnnaNews

