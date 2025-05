TRENTO E BOLZANO CONFERMANO IL 50% COME SOGLIA LIMITE DELLA PARTECIPAZIONE AL VOTO

Questo intervento elaborato nelle ore immediatamente successive alla chiusura dei seggi per le elezioni comunali nelle province autonome di Trento e Bolzano riguarda esclusivamente i dati di partecipazione al voto nei due capoluoghi.

Il principio di partenza è quello di considerare la questione della partecipazione elettorale come assolutamente prioritaria rispetto agli stessi esiti sui candidati e le liste: la nostra convinzione rimane quella di considerare la presenza alle urne come fattore (assieme ad altri) determinante nella partecipazione politica e nel rapporto tra istituzioni e cittadini.

La convinzione è quella di una estrema fragilità del sistema e quindi di grande difficoltà nella capacità delle istituzioni di affrontare concretamente le contraddizioni della modernità mantenendo un equilibrato sistema di decisionalità democratica, senza cadere nel rischio concreto di scivolate autoritarie di cui del resto si ha già prove concrete sul piano internazionale e segnali avvertibili nel nostro Paese.

QUESTI SONO I DATI DA ANALIZZARE:

TRENTO.

Elezioni comunali 2025

Iscritti nelle liste 102.465

Votanti 51.156 49,93%

Elezioni europee 2024

Iscritti nelle liste 99.073

Votanti 48.229 48,68%

Elezioni politiche 2022

Iscritti nelle liste 88.659 (la differenza con le altre elezioni è dovuta agli elettori residenti all’estero)

Votanti 62.523 70,52%

Elezioni comunali 2020

Iscritti 99.140

Votanti 60.451 60,98%

Fatta notare la differenza nell’orario di votazione (nelle comunali 2020 si votò su 2 giorni come nelle politiche 2022 e nelle europee 2024) si può notare come il massimo di partecipazione al voto sia stata ottenuta nell’occasione delle elezioni politiche. Si conferma, come in molte altre situazioni, il calo d’interesse per le elezioni comunali che un tempo erano considerate quelle “più vicine” ai problemi concreti e di conseguenza stimolanti il massimo della partecipazione, mentre il fanale di coda dell’interesse era riservato alle elezioni europee. Adesso nel caso di Trento la percentuale dei votanti tra europee e comunali è pressochè analoga si passa del 48,68% al 49,93% comunque al di sotto del 50%.

BOLZANO

Elezioni comunali 2025

Iscritti nelle liste 81.752

Votati 42.672 52,2%

Elezioni europee 2024

Iscritti nelle liste 79.704

Votanti 39.003 48,93%

Elezioni politiche 2022

Iscritti nelle liste 76.457

Votanti 51.048 66.69%

Elezioni comunali 2020

Iscritti nelle liste 81.039

Votanti 49.152 60,7%

Rispetto a Trento i risultati di Bolzano presentano alcuni elementi di diversità: molto rilevante il calo da elezioni comunale a elezione comunale (2020-2025) con un meno 8,5% nella partecipazione, si registra un maggior calo tra le elezioni politiche e quelle europee con una risalita nelle comunali di domenica scorsa maggiormente accentuata. A Bolzano il 50% della partecipazione al voto è superata del 2,2% ma anche in questo caso si conferma ormai come la soglia – limite salvo che nell’occasione delle elezioni politiche, almeno fino a questo momento.

Ed è questo il dato generale che si può trarre anche da questa tornata, quello – appunto – del 50% come soglia – limite. Verificheremo l’andamento nelle prossima tornata del 25-26 maggio dove si voterà anche a Genova, Ravenna, Taranto, Matera e Nuoro.