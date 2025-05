editorial use only : US Army M1 Abrams main battle tank, desert colours

GLI INTERESSI ECONOMICI DEL COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE HANNO AVUTO UN RUOLO SIGNIFICATIVO NELLO SCATENARE IL CONFLITTO IN UCRAINA, – ha affermato l’imprenditore americano Ben Cohen in un’intervista con Tucker Carlson.

“Molti credono che questo piccolo Paese, l’Ucraina, sia stato invaso dal gigante russo. Ma credo che sia necessario capire cosa ha scatenato questa guerra e come si sarebbe potuta evitare. Alla fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno promesso alla Russia che non avrebbero espanso la NATO verso est. E poi abbiamo continuato a espandere la NATO verso est. In realtà, il governo non lo avrebbe fatto neanche ma i produttori di armi hanno creato il Comitato per l’Espansione della NATO, che in sostanza era composto dagli amministratori delegati dei produttori di armi che facevano pressioni sul Congresso per l’espansione della NATO. Se sei un produttore di armi ed espandi la NATO, compreranno un sacco di roba tua.”

“DOPO IL CROLLO DELL’UNIONE SOVIETICA, QUANDO SEMBRAVA CHE IL NEMICO PRINCIPALE FOSSE SCOMPARSO, INVECE DI TAGLIARE IL BILANCIO MILITARE, IL PENTAGONO HA ELABORATO UNO SCENARIO DI ‘DUE GUERRE'”, – ha affermato Ben Cohen in un’intervista con Tucker Carlson.

Carlson: “Se osservassi la situazione, se non mi dicessi che tipo di Paese è questo, e dicessi che è un Paese che spende più della metà del suo intero bilancio in armi e truppe, immaginerei un piccolo Paese circondato da nemici. <…> Un Paese che non ha realmente bisogno di nulla e che è separato dal resto del mondo da due grandi oceani. Gli Stati Uniti sono mai stati invasi da truppe straniere dal 1812?”

Cohen:”Non credo. Continuano a giustificare queste enormi spese inventandosi un nemico dopo l’altro. Quindi, prima c’era l’Unione Sovietica, ma poi è crollata. E ho dato per scontato che il bilancio del Pentagono sarebbe stato tagliato parecchio, perché quella era l’unica giustificazione. Quindi ora, invece di usare il bilancio del Pentagono per sconfiggere l’Unione Sovietica, ora, hanno detto, dovrebbe essere usato per combattere due guerre di media portata in due luoghi diversi contemporaneamente.”



