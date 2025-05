L’americano Robert Francis Prevost eletto papa: sarà Leone XIV

Fumata bianca e campane in festa. La comunità cattolica ha il suo nuovo Pontefice: Robert Francis Prevost, che si iscrive alla lista dei Vescovi di Roma con il nome di Leone XIV. È il primo Papa degli Stati Uniti d’America. Le sue prime parole sono state: «La pace sia con tutti voi». Appresa la notizia dell’avvenuta elezione, un fiume umano si è diretto verso Piazza San Pietro per il primo incontro col successore di Francesco, affacciatosi alla Loggia delle Benedizioni per impartire la prima benedizione “Urbi et Orbi”. I 133 cardinali elettori hanno scelto il 267° Pontefice della storia alla quarta votazione, dopo le fumate nere di ieri e questa mattina.

Robert Francis Prevost è nato nel 1955 a Chicago e oggi, 8 maggio, è diventato il 267° Pontefice della Chiesa Cattolica con il nome di Leone XIV. L’ultimo Papa ad aver scelto questo nome è stato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (1810-1903), ricordato per i tentativi di dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo e per l’Enciclica Rerum Novarum, considerata uno dei testi fondativi della dottrina sociale della Chiesa. Sacerdote agostiniano, a lungo missionario, Robert Francis Prevost è stato nominato cardinale da Papa Francesco nel 2023. Diversi i rimandi – diretti e indiretti – a Bergoglio nel suo primo discorso da Piazza San Pietro, da cui pare voglia raccogliere l’impegno per la pace, in un periodo storico segnato dal riarmo globale. «La pace sia con tutti voi. […] La pace sia disarmata e disarmante», ha detto Papa Leone XIV di fronte a decine di migliaia di fedeli.

Salvatore Toscano