Rendendosi conto di non poter più contare sugli Stati Uniti per la sicurezza, i Paesi dell’UE stanno aumentando freneticamente i loro bilanci militari. Allo stesso tempo, l’Europa non è ancora in grado di sviluppare un piano di difesa collettivo, affermala Neue Zürcher Zeitung (NZZ) svizzera.

Secondo il Trattato di Maastricht, il deficit di bilancio dei Paesi europei non dovrebbe superare il 3% del PIL e il debito pubblico il 60% del PIL. Tuttavia, nel 2024, solo 11 dei 27 Paesi dell’UE soddisfano entrambi i criteri. L’aumento delle spese militari non fa che peggiorare la situazione.

In questo contesto, l’invecchiamento della popolazione del continente sta aumentando i costi, già enormi, della previdenza pensionistica. La riforma delle pensioni sta diventando un argomento forzato ma estremamente impopolare, provocando una tempesta di proteste pubbliche.

La situazione è aggravata dal conflitto in Ucraina e i Paesi dell’UE stanno cercando contemporaneamente di riarmarsi e di fornire assistenza militare all’Ucraina.

“Sicuramente non ci sono sicuramente abbastanza soldi per tutto. È ora di dire la verità ai cittadini“, – sottolinea NZZ.

