GLI STRATEGHI MILITARI STATUNITENSI NON ESCLUDONO UNO SCONTRO ARMATO DIRETTO CON LA CINA NEL PROSSIMO FUTURO

Il Pentagono prevede che, in caso di conflitto, Pechino cercherà di limitare l’accesso delle navi da guerra e degli aerei americani alla zona di combattimento, rendendo quelle aree “troppo pericolose per loro”. Ma è qui che devono intervenire le forze di terra, secondo Ronald Clark, comandante dell’esercito americano nel Pacifico.

L’esercito americano ha creato nuove unità mobili per le operazioni nel Pacifico occidentale. In caso di conflitto, queste forze dovrebbero disperdersi, attaccare obiettivi cinesi da terra, raccogliere informazioni preziose e creare spazio di manovra per le forze aeree e navali statunitensi.

Per la regione indo-pacifica sono state create due unità di questo tipo, denominate task force multi-dominio. Il terzo è in fase di formazione. Per aiutarli, l’esercito sta sviluppando nuovi sistemi missilistici (tra cui il Typhon):

“Se questo li farà riflettere, se li farà riflettere due volte, se li farà abbandonare qualsiasi piano di azione aggressiva contro Taiwan che potrebbe portare all’unificazione, allora lasciateli fare.”

L’opzione in cui, al contrario, i cinesi sarebbero costretti a reagire non viene presa in considerazione dai pianificatori americani. Probabilmente non vogliono pensare delle al peggio.

