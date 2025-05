I Fratelli musulmani si stanno radicalizzando: l’allarme dalla Giordania

Un’analista di Amman mette in guardia su una nuova ondata jihadista.

Katrina Sammour

Dalla guerra di Gaza sta nascendo una minaccia jihadista, che supera i confini nazionali e riattiva le reti dei Fratelli musulmani. Una ricercatrice di Amman traccia i legami tra organizzazioni con sedi a Istanbul, Doha e Londra, che stanno riprendendo linguaggi e strategie degli anni Novanta. L’obiettivo è minare l’ordine statale in vari Paesi del Medio Oriente, a partire da Giordania, Egitto ed Emirati. Bollati come «regimi complici» dell’Occidente e corresponsabili della normalizzazione con Israele.

La stabilità della Giordania è una maledizione e una benedizione. La maledizione è che la Giordania non riceve abbastanza attenzione. Viene liquidata come un Paese tranquillo, eclissato dai più ampi sconvolgimenti regionali. Quando finalmente ottiene attenzione, la copertura è carente di competenza e spesso si riduce a un copia-incolla di storie precedenti sulla Giordania, con un breve aggiornamento.

Il recente caso dei 16 individui arrestati per aver costruito droni ed esplosivi (inclusi missili) è stato trattato da diversi media, ma nessuno lo ha fatto in modo approfondito e nessuno ha svelato il contesto più ampio. Persino gli «esperti» giordani e gli esperti della regione hanno quasi ignorato una storia che è un segnale di attività molto più ampie.

Il caso dei 16 non è un problema giordano, ma un problema dei Fratelli musulmani. Negli ultimi due anni, dall’inizio della guerra a Gaza, il gruppo ha compiuto una svolta radicale. Questo è evidente nella retorica pubblica sulla resistenza armata e nella condanna degli Stati regionali chiave. Attraverso varie organizzazioni internazionali di facciata, i Fratelli musulmani stanno minando gli Stati moderni del Mena (regione geografica che comprende il Medio Oriente e il Nord Africa, ndr) radicalizzando i giovani e incitando al rovesciamento violento dei regimi, in particolare quello giordano.

Gran parte della copertura mediatica ha banalizzato l’evento come una repressione dello Stato contro l’opposizione, una soppressione delle proteste per Gaza o (la peggiore interpretazione) un «avvicinamento» all’amministrazione Trump. La realtà è molto più ampia, molto più regionale e molto più spaventosa. È necessaria una mobilitazione internazionale, prima che sia troppo tardi e si riavvii un ciclo simile a quello degli anni Novanta.

Tre organizzazioni chiave:

1. L’Organizzazione Internazionale dei Sostenitori del Profeta (sede a Istanbul)

Questa organizzazione sarebbe stata formata per raccogliere sostegno al Profeta Maometto e difendersi da retoriche e dibattiti anti-islamici. Guidata da Mohammed Al Sughayer (un membro egiziano dei Fratelli musulmani), il gruppo è composto da 50 membri, tutti affiliati alla Fratellanza musulmana internazionale. L’ex segretario generale dei Fratelli musulmani in Giordania, Hammam Al Said, ne è il rappresentante ad Amman.

La loro comunicazione è diventata più radicale negli ultimi due anni. Nel 2022, hanno iniziato una propria pubblicazione chiamata Supporters of the Prophet o Ansar Al Nabi (Ansar in breve). Questo mensile includeva sezioni come la vita e l’eredità del Profeta, il ruolo dell’Islam nella politica moderna, affari regionali e internazionali, e scritti di teologi storici (alcuni dei quali attualmente in carcere).

Dopo il 7 ottobre, il linguaggio e la narrativa della rivista sono cambiati così drasticamente che ora non si parla quasi più d’altro che di jihad e della destabilizzazione degli Stati moderni del Medio Oriente, in particolare Giordania, Egitto ed Emirati Arabi Uniti.

Ad esempio, nel numero di marzo 2025, hanno pubblicato due articoli di importanti figure giordane defunte che descrivevano i re Abdullah e Hussein come «traditori della causa palestinese», sostenendo che avevano abbandonato i palestinesi disarmando la resistenza popolare e vietando le armi alla gente.

Nel 2024, hanno dedicato un’intera sezione a Maher Al Jazi, che aveva compiuto un attacco in cui morirono tre israeliani al confine. L’articolo glorificava azioni «fuorilegge» come la sua e incitava a simili attacchi, ma su scala più ampia. Inoltre, ripetono regolarmente la loro narrativa che invita al rovesciamento dei regimi «complici» (cioè quelli alleati con Israele e contro i palestinesi). A loro avviso, i tre regimi complici sono Egitto, Giordania ed Emirati.

In un’intervista di una settimana fa, un membro del loro consiglio ha rilasciato una lunga intervista a un podcaster libanese con base in Turchia (…). Nell’intervista, questo sceicco ha emesso un editto su quali regimi sarebbe halal (lecito) rovesciare. Ha ripetuto che sarebbero Giordania, Egitto ed Emirati.

2. L’Unione internazionale degli studiosi musulmani – Iums (sede a Doha, con ufficio registrato a Dublino)

L’Unione internazionale degli studiosi musulmani è stata fondata nel 2005 dall’ex rettore di Al-Azhar, Yusuf Al-Qaradawi. L’Unione ha attirato molte critiche da parte di altri studiosi religiosi fin dalla sua nascita, essendo vista come più politica che religiosa.

Il 7 aprile di quest’anno, l’Unione ha emesso un editto religioso che invoca la mobilitazione generale. Nello specifico, ha chiamato tutti i musulmani a partecipare al dovere della jihad, sia attraverso donazioni sia con l’intervento militare. Ha anche definito haram (proibito) qualsiasi trattato di pace con Israele e ha esortato gli Stati a cancellarli.

L’Unione e l’Organizzazione dei sostenitori del Profeta sono intrecciate, e molti membri siedono in entrambi i consigli. È anche collegata all’ala più radicale dei Fratelli musulmani, il Tayyar Al Taghyeer (Corrente del Cambiamento). Il Tayyar Al Taghyeer ha un proprio podcast chiamato Ma’ Muntasir (Con Muntasir – Muntasir è il nome del conduttore, ex portavoce dei Fratelli musulmani egiziani). In un episodio recente, due membri di Ansar Al Nabi hanno parlato del futuro della jihad.

Il Tayyar Al Taghyeer ha rilasciato una dichiarazione sugli arresti dei 16 sospettati in Giordania, affermando che seguiva l’editto dell’Iums. L’Unione con sede a Doha ha poi cercato di attenuare il suo editto. Tuttavia, il 26 aprile ha lanciato una nuova campagna a sostegno di Gaza – brevi video di diversi teologi che registrano un messaggio per esortare il sostegno alla popolazione di Gaza. Sebbene molti di questi appelli siano legittimi, alcuni sono un diretto incitamento alla mobilitazione popolare (anche armata). Esaminando le pubblicazioni sul loro sito, varie discutono apertamente di jihad.

Una scuola islamica in Giordania. Foto di Lal al-Duwayk. Licenza CC BY 3.0.

3. Al Hiwar – Il crogiolo (sede a Londra)

Al Hiwar è un canale con sede a Londra fondato dal Fratello musulmano Azzam Al-Tamimi. Recentemente, Al Hiwar ha deciso di dedicare tutti i suoi sforzi mediatici a prendere di mira la Giordania e lo Stato giordano. Ha ospitato molti talk show e interviste che incitano alla resistenza armata e minano la legittimità dello Stato giordano. Ha anche ospitato molti dei membri sopra citati in diversi episodi.

Una delle loro interviste più recenti e lunghe è stata con l’ex segretario generale dei Fratelli musulmani giordani, Zaki Bin Irshaid. Bin Irshaid si è concentrato molto sul rapporto tra i Fratelli musulmani giordani e Hamas, sul rapporto con i servizi di sicurezza giordani e su un disperato tentativo di tracciare una linea netta tra Fratelli musulmani e Iaf (Islamic Action Front). La narrativa è chiara: il regime è complice e dobbiamo mobilitarci contro di esso. Al Hiwar mette insieme i vari messaggi, amalgamandoli in una grande narrazione. Il programma che trasmette La conversazione non è mai un dibattito, ma pura comunicazione strategica.

La mia opinione:

La storia ha l’abitudine di ripetersi – anche nel mondo della jihad. Perché dovremmo preoccuparci di questo trio di facciate apparentemente separate dei Fratelli Musulmani?

Per due motivi:

Questa è una rete internazionale che si sta radicalizzando e minaccia la sovranità di Stati chiave. Le sovrapposizioni tra i membri, la copiatura dei messaggi nei podcast e nei video YouTube, e le connessioni e i finanziamenti simili mostrano una coordinazione quando si tratta di resistenza armata e attacchi a Giordania, Egitto ed Emirati. L’abbiamo già visto, specialmente a metà degli anni Novanta

Anche se ci piace pensare alla Giordania come al centro unico dell’universo (e lo siamo!), ciò che si sta svolgendo è l’ultima ondata di una lunga corrente regionale guidata dall’ideologia – e sta diventando più radicale con l’aiuto di sostenitori statali.

Ho studiato i movimenti militanti islamici per oltre un decennio, e mentre il mondo insegue il nuovo e appariscente (Isis, Hts e così via), la vera storia è nel passato. Il mio lavoro esamina le radici del pensiero jihadista, da Khattabi in Marocco ad Abdul Qadir, fino a figure più recenti come Abu Qatada.

Ad esempio, per me, la ricerca su Ansar Al Nabi ha evocato forti ricordi della lettura della rivista Al Ansar, pubblicata a Londra negli anni Novanta. Il linguaggio, le fatwa, l’impaginazione della rivista, lo stile degli editoriali, le narrazioni – persino gli appelli a rovesciare certi regimi arabi—sono stranamente identici.

Negli anni Novanta, questi giornali erano diretti alla jihad in Algeria o Afghanistan e non erano transnazionali, ma in seguito hanno assunto quel ruolo. Le riviste in questione hanno prodotto alcuni dei teologi jihadisti più influenti, il cui lascito guida ancora gruppi oggi, come Abu Musab Al-Suri, Abu Qatada e Abu Layth Al-Libi.

Oggi, i giornali di Ansar, i media di Maydan, diversi canali YouTube e podcast portano lo stesso Dna jihadista di vecchia scuola. Nulla accade nel vuoto, e il recente caso dei 16 in Giordania non è un’anomalia locale, ma la prova di una radicalizzazione più ampia all’interno della rete internazionale dei Fratelli musulmani. C’è un cambiamento radicalizzato nella Jamaa Islamiyya – basta analizzare la loro retorica. Questi gruppi si stanno concentrando su Giordania ed Egitto, etichettando i nostri regimi come munafiqeen (ipocriti) e dichiarando che la jihad non è permessa, ma wajib (obbligatoria).

Collegano persino la più ampia mobilitazione araba – specialmente in Siria – alla loro causa: «I troni devono essere scossi». È sconcertante ascoltare una simile retorica da fronti dei Fratelli musulmani che di solito si presentano come opposizione “islamica moderata” – a differenza di Al-Qaeda o Isis. Eppure, evocano lo spirito di Al Fajr, Al Ansar e simili.

Quando i tribunali giordani hanno emesso le condanne per alcuni dei 16, il governo era scontento mentre le voci filo-Fratelli musulmani si scatenavano online. Hanno paragonato il sistema giudiziario giordano a quello israeliano. Il ritornello è sempre lo stesso: un appello transnazionale alle armi, non uno scontro specifico della Giordania.

Due anni fa, ho avvertito dell’ascesa della «narrativa della forza» e della sua minaccia allo Stato moderno. Speravo che quegli avvertimenti avrebbero acceso un dibattito urgente (dopotutto, ogni analista sogna di innescare un dibattito urgente).

Adesso potrebbe essere troppo tardi. Il caso dei 16 potrebbe essere il primo colpo di una nuova ondata di jihad. Ma nel 2025, i prossimi Abu Qatada e Abu Musab non si nascondono nel deserto, ma fanno podcast in piena vista. In Paesi come Siria, Libano e Iraq, dove attori non statali e gruppi armati controllano parti del territorio, è difficile disarmare e raggiungere accordi politici. In Paesi come Giordania ed Egitto c’è la minaccia di un’emergenza di gruppi armati all’interno dello Stato.

La minaccia dei 16 non era costituita solo dal pericolo che rappresentavano per i giordani, ma metteva a rischio anche la sovranità giordana nel tentativo di normalizzare attori armati non statali: tre fronti dei Fratelli musulmani – tutti internazionali e tutti con una sola narrativa contro lo Stato giordano. Quindi, non si trattava di repressione giordana contro un gruppo politico o di rabbia per un’elezione oppure di un «avvicinamento» al presidente Trump.

Come è stato ampiamente riportato, la Giordania aveva avvertito l’amministrazione Biden sui Fratelli Musulmani. Ancora una volta, la Giordania riprende il suo tradizionale ruolo di veggente sulle minacce emergenti. La Giordania non si è mobilitata contro il Fronte azione islamica, o Deema Tahboub, o Saleh Armouti. La Giordania si è mobilitata contro quello che presto sarebbe diventato un nuovo movimento radicale con un solo obiettivo: la mobilitazione armata.

