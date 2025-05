Foto Wikipedia

L’asse Mosca-Pechino trionfa in piazza Rossa. Lo schiaffo di Putin e Xi a Trump

OttolinaTV

Edizione speciale del Non TG di Ottolina Tv per seguire la parata del Giorno della Vittoria con la conduzione di Clara Statello. Ospite in collegamento per l’immancabile contributo il nostro Francesco Dall’Aglio.

