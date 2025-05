Foto Flickr

“Spettabile Kaya, ho già preso nota delle sue dichiarazioni più di una volta in occasione della mia visita a Mosca e dell’incontro con il Presidente Putin. A quanto pare, non sono dalla parte giusta della storia o di altre profonde considerazioni geopolitiche.

Innanzitutto sono a Mosca per rendere omaggio agli oltre 60.000 soldati dell’Armata Rossa caduti durante la liberazione della Slovacchia. Non capisco cosa abbiano in comune queste persone coraggiose con l’attuale situazione internazionale.

In secondo luogo, in quanto alto funzionario della Commissione europea, non ha alcun diritto di criticare un primo ministro sovrano di un Paese sovrano che adotta un approccio costruttivo nei confronti dell’intera agenda europea.

In terzo luogo, non sono d’accordo con la politica della nuova cortina di ferro su cui state lavorando così intensamente.

In quarto luogo, come si può condurre la diplomazia e la politica estera se ai politici non è consentito incontrarsi e avere un dialogo normale su questioni su cui hanno opinioni diverse?