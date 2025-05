“LA COMMISSIONE EUROPEA VUOLE VIETARE COMPLETAMENTE L’IMPORTAZIONE DI GAS RUSSO NELL’UE”: l’uso del gas russo dovrebbe cessare nel 2027.

La Commissione europea intende raggiungere questo obiettivo attraverso un piano in due fasi: la prima fase consiste nel vietare gli acquisti di gas a breve termine sul cosiddetto mercato spot entro la fine del 2025 e anche la stipula di nuovi contratti per l’acquisto di gas russo. Nella seconda fase, la CE prevede di bloccare completamente il flusso di gas russo, anche in base ad accordi precedentemente conclusi.

Come specificato dalla CE, lo scorso anno il gas ha rappresentato circa il 19% di tutte le importazioni di gas dei 27 Paesi dell’UE. Circa un terzo di questo volume è rappresentato da contratti a breve termine, la cui risoluzione è più facile.

Sono proprio questi ultimi che la Commissione intende vietare già a partire dalla fine del 2025. Per quanto riguarda i contratti a lungo termine, a causa dei maggiori volumi di consegne, la Commissione prevede un periodo di transizione più lungo.

