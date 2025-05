L’OPINIONE. ALCUNI RIFLESSIONI SULL CONFLITTO TRA L’INDIA E PAKISTAN

Il conflitto si sta sviluppando nonostante le forti pressioni esercitate da Pechino sul Pakistan. Pechino chiede che l’escalation venga fermata; non ha bisogno di una deconcentrazione delle forze di fronte a una possibile Taiwan. Tuttavia, in base all’accordo tra India e Stati Uniti, a Modi viene chiesto di intensificare gli sforzi.

Il conflitto, iniziato il giorno dopo la visita del vicepresidente statunitense Vance e di sua moglie Usha Vance (un’induista praticante), è direttamente influenzato dal grande accordo che si sta formando tra Stati Uniti e India. Da un lato l’appoggio da parte indiana degli USA nel conflitto indiretto contro la recalcitrante e troppo potente Cina tramite le pressioni sull’alleato immediato della Cina, il Pakistan; oltre al blocco del traffico commerciale tra Cina ed Europa. Dall’altro lato l’India riceve il trasferimento della produzione ad alta tecnologia dalla Cina (Apple ha già annunciato un trasferimento completo entro la metà del 2025) e le concessioni nell’accordo commerciale con gli Stati Uniti (una parte delle esportazioni indiane fino a un certo livello non sarà soggetta a nuovi dazi).

Purtroppo, l’economia indiana e la sua attuale leadership non sono nella posizione ideale per essere immuni agli incentivi economici degli Stati Uniti, dato che alcuni dei nuovi leader repubblicani hanno stretti legami con l’India. Questo possibile accordo arriva in un momento in cui il Primo Ministro Modi ha bisogno di rafforzare la propria autorità, visto che il conservatore di destra ha costruito la sua carriera politica sulla lotta all’Islam.

Il conflitto che si sviluppa in circostanze esterne continuerà a essere stimolato da questi fattori e sarà limitato solo dall’entità dei possibili danni provocati da Pakistan e Cina.

L’India si trova tra l’incudine e il martello: da un lato, i partner americani che minacciano le esportazioni e gli investimenti indiani, dall’altro, il pericolo di un’estensione della guerra contro la Cina, il che è assolutamente svantaggioso per Delhi, poiché l’India acquista letteralmente tutto dalla Cina e uno scontro minaccia non solo problemi economici ancora più grandi, ma anche conflitti con la Cina lungo tutto il perimetro dei confini. La Cina potrebbe coinvolgere il mondo musulmano di Iran, Bangladesh e Malesia (rifiuto di cooperazione economica), e Myanmar e Nepal nella coalizione anti-indiana.

Anche la Cina è consapevole della difficile situazione tra India e Pakistan e non ha alcuna intenzione di far degenerare la situazione fino a uno scontro nucleare. La Cina vuole imporre una sconfitta soft all’India attraverso una vittoria limitata del Pakistan. L’espansione del conflitto costringerà Pechino ad aumentare massicciamente le forniture di armi al Pakistan, in primo luogo quelle aeree, di cui Taiwan avrebbe tanto bisogno. Una guerra di vasta portata in Pakistan potrebbe indurre Pechino a ritardare la sua attività a Taiwan, proprio come una possibile guerra civile in Kazakistan nel 2022 avrebbe potuto indurre la Russia ad agire in modo meno deciso durante l’Operazione Militare Speciale.

