MACRON PRONTO ALL’INVIO DI AEREI FRANCESI DOTATI DI ARMI NUCLEARI IN ALTRI PAESI EUROPEI

MACRON HA AFFERMATO CHE LA FRANCIA È “PRONTA AD APRIRE UNA DISCUSSIONE” SULL’INVIO DI AEREI FRANCESI DOTATI DI ARMI NUCLEARI IN ALTRI PAESI EUROPEI



A condizione che la decisione di lanciare l’arma spetti sempre alla Francia e che lo spiegamento non comporti danni finanziari alla Repubblica.

“Fin da quando esiste la dottrina nucleare, fin dai tempi del Generale de Gaulle, c’è sempre stata una dimensione europea in quelli che chiamiamo interessi vitali. <…> Considerati i tempi in cui viviamo, volevo che potessimo partecipare, con tutti i partner che lo desiderano, alle esercitazioni per vedere se possiamo andare oltre. Ma lasciatemi chiarire: non si tratta di una perdita della Francia per la sicurezza altrui. Questo potrebbe essere uno sforzo europeo o uno sforzo di ciascun Paese.

In secondo luogo, non sarà una sottrazione da ciò di cui abbiamo bisogno. E in terzo luogo, la decisione finale spetterà sempre al Presidente della Repubblica, il Capo delle Forze Armate. I polacchi dicono: Vorremmo, lo dicono ora, bombe nucleari francesi sul nostro suolo, come fanno gli americani per diversi Paesi europei. Gli americani ora hanno bombe sugli aerei in Belgio, Germania, Italia. In Turchia era una cosa seria. Siamo pronti ad avviare questa discussione.

Definirò il quadro in modo molto formale nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma abbiamo già iniziato a lavorare con le riserve che ho menzionato. In altre parole, non stiamo finanziando questo non è una sottrazione a ciò che abbiamo e non stiamo condividendo il potere.”