Caitlin Johnstone: Israele ammette di aver bombardato un ospedale per uccidere un giornalista che faceva giornalismo

di Caitlin Johnstone*

L’IDF ha ammesso di aver bombardato un ospedale per assassinare un importante giornalista palestinese a Gaza, dichiarando esplicitamente di averlo assassinato perché impegnato in attività giornalistiche.

L’account ufficiale delle Forze di Difesa Israeliane ha pubblicato il seguente post su Twitter (enfasi aggiunta):

“Non lasciatevi ingannare dal giubbotto stampa di Aslih:

Hassan Abdel Fattah Mohammed Aslih, terrorista della brigata Hamas Khan Yunis, è stato eliminato insieme ad altri terroristi nell’ospedale ‘Nasser’ di Khan Yunis.

Aslih ha partecipato al brutale massacro del 7 ottobre sotto le mentite spoglie di giornalista e proprietario di una network di notizie. Durante il massacro, ha documentato gli atti di omicidio, saccheggio e incendio doloso, pubblicando i filmati online.

Giornalista? Più che altro è un terrorista”.

Documentare atti degni di nota e pubblicare i filmati online è noto anche come giornalismo. È quello che è il giornalismo.

Aslih è stato ucciso nel reparto ustionati dell’ospedale dove si stava riprendendo da un precedente tentativo di assassinio israeliano in cui avevano bombardato una tenda vicino allo stesso ospedale.

Proprio così, ragazzi, Israele assassinerà letteralmente un giornalista bombardando un ospedale, ammetterà apertamente di aver bombardato l’ospedale per assassinare il giornalista per aver svolto attività giornalistiche – e poi vi darà dell’antisemita se direte che Israele bombarda gli ospedali e assassina i giornalisti.

“This is what our ruling class has decided will be normal.”

~ Aaron Bushnell https://t.co/FtQt5UbWyl — Caitlin Johnstone (@caitoz) May 10, 2025

Le seguenti cose rappresentano Hamas: giornalisti, giornalismo, il nuovo papa, l’ultimo papa, l’ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, diritti umani, pensiero critico, ospedali, scuole, manifestanti nei campus, Greta Thunberg, medici, donne, bambini, Irlanda e la signora Rachel.

Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la pulizia etnica forzata dei palestinesi da Gaza è “inevitabile”, secondo quanto riferito domenica alla Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset: “Stiamo distruggendo sempre più case e i gazawi non hanno un posto dove tornare. L’unico risultato inevitabile sarà il desiderio dei gazesi di emigrare fuori dalla Striscia di Gaza”.

Quindi, ecco fatto. Chiudete la bocca sugli ostaggi. Chiudere la bocca su Hamas. Chiudere la bocca sul 7 ottobre. Si tratta di espellere i palestinesi da un territorio palestinese per sostituirli con coloni ebrei. Questo è tutto ciò di cui si è sempre trattato. Chiunque finga il contrario è malvagio.

“Lei sostiene il terrorismo”, ha detto la persona che sostiene i massacri quotidiani di civili per promuovere obiettivi politici.

Tutti sbraitano sul fatto che Trump abbia accettato un jet dal Qatar come tangente, il che avrebbe senso se non ignorassero completamente che Trump ha ammesso apertamente di essere stato comprato e controllato dall’israeliana più ricca del mondo, Miriam Adelson, e quanto sia pervasiva l’influenza della lobby israeliana in tutta la politica statunitense.

È così disgustoso che la società occidentale tolleri l’esistenza di una lobby di Israele. Come a dire: “Oh, quindi siete qui per convincere il mio governo a calpestare i miei diritti di libertà di parola e a usare i soldi delle mie tasse per guerre e genocidi per promuovere gli interessi di uno stato di apartheid? Sì, va bene, immagino che vada bene”.

L’esistenza della lobby di Israele dovrebbe essere trattata alla stregua di una lobby nazista o di una lobby della pedofilia. Ricevere donazioni da gruppi pro-Israele dovrebbe essere stigmatizzato come ricevere donazioni dal KKK o dalla NAMBLA.

Non va bene che ogni nazione occidentale abbia il suo potente gruppo di pressione il cui intero lavoro consiste nell’inserirsi nei punti chiave di influenza e nel persuadere i nostri governi a distruggere i nostri diritti civili e a commettere genocidi. Nessuno dovrebbe tollerare l’esistenza di questi gruppi.

To this day I still get people telling me "You just HATE ISRAEL" like it's some kind of damning accusation or something. https://t.co/jYg8ODVzcS — Caitlin Johnstone (@caitoz) May 12, 2025

Gli apologeti di Israele mi dicono sempre: “Smettila di chiamarlo genocidio! Non è un genocidio!”.

E io dico sempre: “Ok, allora stanno facendo una specie di cosa in cui le persone al potere lavorano per eliminare una popolazione a causa della sua etnia usando la violenza su larga scala e la fame deliberata”. Credo che non ci sia una parola per definirlo.

L’ultimo anno e mezzo a Gaza è una ragione sufficiente per smantellare l’intero impero occidentale guidato dagli Stati Uniti. L’olocausto di Gaza potrebbe finire domani e sarebbe comunque una ragione sufficiente. Tutti gli altri abusi dell’impero nel mondo potrebbero non essere mai accaduti e sarebbe comunque una ragione sufficiente.

Solo a Gaza l’impero ha già stabilito al di là di ogni dubbio che non dovrebbe esistere, anche se si ignorano tutti gli altri crimini commessi in Medio Oriente, America Latina, Africa e Asia. Se perpetrate il primo genocidio della storia in diretta streaming, sotto gli occhi di tutto il mondo, allora non siete il tipo di struttura di potere che dovrebbe guidare l’umanità nel futuro. Se intendete infliggere il tipo di abusi che abbiamo visto sui nostri schermi nell’ultimo anno e mezzo a esseri umani indifesi che non hanno fatto nulla di male, allora non dovreste governare il mondo. Il vostro dominio deve finire.

L’alternativa è lasciare che il destino dell’umanità sia determinato da mostri genocidi. Questa non è un’opzione. Prima finisce l’impero centralizzato degli Stati Uniti, meglio è.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-caitlin_johnstone_israele_ammette_di_aver_bombardato_un_ospedale_per_uccidere_un_giornalista_che_faceva_giornalismo/39602_60769/#google_vignette