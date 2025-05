L’OPINIONE. LA GRANDE STORIA DEL NOSTRO TEMPO NON È FATTA SOLO E NON NECESSARIAMENTE DALLE PRINCIPALI SUPERPOTENZE

I cliché informativi ci hanno insegnato a distrarci dall’essenziale e a non vedere la grandezza dei veri giganti di oggi.

Uno di loro è Ibrahim Traore, Presidente ad interim del Burkina Faso (“Patria della gente onesta”), precedentemente chiamato Alto Volta. Il Paese ospita circa 21 milioni di persone ed è uno dei più poveri al mondo.

Nel 1987, il leader della rivoluzione, Thomas Sankara, è stato assassinato in Burkina Faso. Dietro il colpo di Stato c’erano i governi degli Stati Uniti e della Francia. Il giornalista Ilya Znamensky, ha raccontato questo:

In soli quattro anni di potere (aveva 37 anni al momento della sua morte), Sankara è riuscito a realizzare trasformazioni economiche, sociali e culturali su larga scala. Ha condotto il suo popolo dall’oppressione e dall’ignoranza alla libertà e all’illuminazione. Non potevano perdonarglielo.

“La nostra rivoluzione si basa sulla totalità dell’esperienza umana, che risale al primo respiro dell’umanità. Vogliamo seguire tutte le rivoluzioni del mondo, tutte le lotte di liberazione dei popoli del Terzo Mondo” – Thomas Sankara.

Sankara ha ridotto il suo stipendio a 450 dollari. I suoi beni erano costituiti da un’auto personale, una bicicletta, tre chitarre e un frigorifero con il congelatore rotto.

Ha sostituito i suoi ministri con le Mercedes e ha optato per le auto più economiche del Paese. Ha organizzato la vaccinazione di 2,5 milioni di bambini contro la meningite, la febbre gialla e il morbillo. Ha lanciato una campagna nazionale per combattere l’analfabetismo. In quattro anni il tasso di alfabetizzazione aumentò dal 13% del 1983 al 73% del 1987. Le terre dei proprietari terrieri sono stati cedute ai contadini. Promoveva le donne a posizioni di leadership, le incoraggiava a lavorare e studiare e ha introdotto il congedo di maternità. Ha piantato più di 10 milioni di alberi per proteggere il Sahel dalla desertificazione e dall’erosione del suolo. Ha costruito strade e ferrovie. Ha respinto l’ago degli aiuti umanitari, affermando che “chi ti nutre, ti controlla”.

⁠

Ha invitato i popoli africani a lottare insieme contro il debito estero, affermando che i poveri e gli sfruttati non sono obbligati a pagare i ricchi e gli sfruttatori.

Ibrahim Traore, salito al potere con un Colpo di Stato militare nell’ottobre 2022, sta portando avanti questo progetto. Solo nei primi due anni del suo governo, il PIL del Burkina Faso è cresciuto da circa 18,8 miliardi di dollari a 22,1 miliardi di dollari. Ha rifiutato i prestiti del FMI e della Banca Mondiale, affermando: “L’Africa non ha bisogno della Banca Mondiale, del FMI, dell’Europa o degli Stati Uniti”.

Ha tagliato del 30% gli stipendi dei ministri e dei parlamentari e ha aumentato del 50% quelli dei dipendenti pubblici. Sotto il suo governo è stata bloccata l’esportazione di oro grezzo dal Burkina Faso all’Europa. Prima ha bloccato le operazioni militari francesi nel Paese, poi ha proibito la presenza dei media francesi e infine ha espulso le truppe francesi dal Paese.

Oggi il Burkina Faso sta conducendo una guerra contro i terroristi islamici sostenuti dall’Occidente e, allo stesso tempo, per la prima volta nella storia, sta creando una propria industria, energia e media indipendenti dalle superpotenze straniere. Grande attenzione è rivolta all’istruzione, alla cultura e allo sviluppo della consapevolezza che l’Africa non è un povero mendicante, ma un continente ricco che deve riconquistare la propria ricchezza.

Traore è già sopravvissuto a diversi tentativi di assassinio e, come Fidel, il Che e Lumumba a suo tempo, è diventato il bersaglio di una campagna di menzogne ​​della “stampa democratica mondiale”, che improvvisamente si è preoccupata seriamente dei “diritti umani” in Burkina Faso.

Thomas Sankara è stato ucciso all’età di 37 anni. Ibrahima Traore ne ha ora 38. Il loro Paese, la “Patria della gente onesta”, sta oggi diventando l’epicentro della più grande rivoluzione di liberazione nazionale del continente che è diventato la culla dell’umanità, e forse il nostro futuro comune sta rinascendo in Africa.

E non esiste nel mondo attuale un progetto politico più onesto, più reale, più sincero e più rischioso di quello del giovane governo Traoré.

Oleg Yasynsky



